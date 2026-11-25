Tunis — La première Conférence internationale sur le Cadre mondial sur les produits chimiques a adopté, à Genève, des mesures visant à accélérer la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets, notamment à travers la mise en place d'indicateurs mondiaux de suivi, deux programmes d'action et le prolongement du mécanisme de financement jusqu'en 2035.

Réunie du 17 au 21 novembre 2026, cette conférence a rassemblé plus de 1 200 participants représentant des gouvernements, des organisations internationales, la société civile, le secteur privé et le monde universitaire.

Les participants ont adopté un premier ensemble d'indicateurs destinés à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de certains objectifs du Cadre mondial sur les produits chimiques, adopté en 2023 à Bonn. La plupart des 28 objectifs fixés par ce cadre doivent être atteints à l'horizon 2030, indique le Programme des Nations unies pour l'environnement, dans un communiqué.

La conférence a également convenu de poursuivre l'élaboration du dispositif de mesure, notamment concernant deux indicateurs de haut niveau relatifs à la charge mondiale des maladies et aux impacts environnementaux imputables aux produits chimiques et aux déchets.

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Le secrétariat du Cadre devra développer un outil numérique de déclaration accessible en ligne et préparer une évaluation des progrès avant la tenue de la deuxième conférence internationale prévue en 2029 à Malte.

Deux programmes pour renforcer la gestion des produits chimiques

Deux programmes mondiaux de mise en oeuvre ont également été adoptés afin de soutenir les pays dans l'application des objectifs du Cadre.

Le premier porte sur le renforcement des cadres juridiques et des capacités institutionnelles pour une gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets. Le second vise à mobiliser les entreprises et à promouvoir des actions coordonnées tout au long des chaînes de valeur, avec des programmes sectoriels consacrés, dans un premier temps, à la construction, à l'électronique, aux soins de santé et au textile.

La conférence a, par ailleurs, convenu de poursuivre les travaux sur plusieurs questions préoccupantes, notamment les perturbateurs endocriniens, les pesticides extrêmement dangereux, le plomb dans les peintures, les polluants éternels appelés "perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées", les substances dangereuses présentes dans les équipements électriques et électroniques ainsi que les nanomatériaux manufacturés.

Le fonds de financement prolongé jusqu'en 2035

Sur le volet financier, les participants ont décidé de prolonger le Fonds du Cadre mondial sur les produits chimiques. Celui-ci pourra recevoir des contributions volontaires jusqu'au 31 décembre 2033 et décaisser des financements jusqu'au 31 décembre 2035.

Ce mécanisme vise à soutenir la mise en oeuvre du Cadre dans les pays en développement et les pays en transition économique. La conférence a également approuvé le programme de travail indicatif, le budget et la structure des effectifs du secrétariat et du Fonds pour la période 2027-2029, tout en appelant à renforcer les partenariats et les contributions financières et en nature.

"Il n'y a pas de temps à perdre d'ici à 2030. Les décisions prises à Genève offrent aux pays et aux parties prenantes une base plus solide pour mesurer les progrès, identifier les lacunes et orienter les soutiens là où ils sont le plus nécessaires", a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE.

La conférence a également été marquée par le lancement, par le PNUE et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), d'une nouvelle évaluation scientifique mondiale sur les perturbateurs endocriniens, la première actualisation majeure depuis l'évaluation conjointe de 2012.

Ce rapport, accompagné d'une synthèse du PNUE, présente des pistes d'action destinées aux décideurs dans plusieurs secteurs, notamment l'emballage alimentaire, les cosmétiques, les jouets, le textile, l'agriculture, les produits pharmaceutiques et la gestion des déchets.

Les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Cadre mondial sur les produits chimiques seront examinés lors de la deuxième Conférence internationale, prévue à Malte en 2029.