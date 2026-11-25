Luanda — La présentation du programme « Investe Turismo » aux investisseurs britanniques sera au coeur des préoccupations de la délégation angolaise qui se rendra à Londres ce mercredi, dans l'objectif de promouvoir les opportunités d'affaires concrètes, d'attirer les investisseurs et d'accélérer le développement du tourisme national.

L'acte de lancement, qui se tiendra ce jeudi 26 au Sloane Club, quartier historique de Chelsea à Londres, marque la première présentation internationale de ce projet, lancé en Angola en septembre dernier.

Ce nouveau voyage, mené par le secrétaire d'État à la Gestion des actifs et aux Concessions touristiques, Josemar Afonso, inaugure également une stratégie de promotion visant à rassembler divers investisseurs sur chaque marché international, dans le cadre d'une campagne internationale de mobilisation des investissements privés pour le secteur du tourisme, selon le ministère.

La campagne, inscrite dans le cadre du programme Investe Turismo, s'adresse aux fonds d'investissement, aux groupes hôteliers, aux voyagistes, aux institutions financières, aux promoteurs de projets et aux partenaires économiques désireux de participer au développement du tourisme en Angola.

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Selon le ministère du Tourisme, cette initiative marque une nouvelle étape dans le travail mené par l'Exécutif angolais pour transformer le potentiel touristique national en opportunités d'investissement structurées.

Suite au lancement d'Investe Turismo en Angola, la priorité est la promotion internationale des atouts, projets et opportunités identifiés, rapprochant ainsi le pays des principaux centres de décision et de mobilisation de capitaux.

Pour soutenir cette stratégie, le Gouvernement a élaboré un ensemble d'instruments visant à renforcer l'organisation, la prévisibilité et la sécurité des investissements touristiques, parmi lesquels le Guide de l'investissement touristique et les plans d'affaires pour chaque opportunité d'investissement identifiée par le secteur.

Le ministère souligne également l'importance de la préparation de zones touristiques stratégiques, grâce à des outils d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Cette préparation permet d'organiser des espaces à fort potentiel de développement, d'orienter la mise en oeuvre des projets et de créer des conditions plus favorables à la structuration des investissements.

Ces instruments sont complétés par des mesures visant à améliorer l'environnement des affaires, à faciliter les investissements et à donner accès aux dispositifs d'incitation fiscale et douanière applicables, en coordination avec l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), afin de réduire les contraintes et de renforcer la compétitivité de l'Angola en tant que destination d'investissement.

Dans ce contexte, selon le Ministère, Investe Turismo est conçu comme une plateforme reliant les opportunités sur le territoire national, les atouts touristiques disponibles, les promoteurs de projets et les mécanismes de financement, cherchant à créer les conditions d'une plus grande participation des entreprises nationales et internationales au développement du secteur.

Son lancement à Londres marque donc le point de départ d'une stratégie de promotion internationale qui permettra de présenter les opportunités d'investissement touristique de l'Angola à différents marchés, grâce à des rencontres et des initiatives de mise en relation avec les investisseurs, les institutions financières et les acteurs économiques, avec l'ambition de transformer l'intérêt international en partenariats, projets concrets, création d'emplois et nouvelles perspectives de développement économique pour le pays.

Présentation d'Investe Turismo sur d'autres marchés

Selon le ministère du Tourisme, outre Londres, la campagne internationale de mobilisation des investissements privés dans le secteur prévoit de déployer Investe Turismo lors de grands événements mondiaux, principalement en Afrique du Sud (Le Cap et Johannesburg), au Kenya (Nairobi), aux Émirats arabes unis (Abou Dabi), en Allemagne (Berlin), en Espagne (Madrid) et au Portugal (Lisbonne).

La feuille de route de promotion touristique, qui vise à rassembler plusieurs investisseurs sur chacun des marchés internationaux, prévoit également que ces actions se dérouleront de novembre 2026 à juin 2027. Investe Turismo est la Stratégie nationale pour stimuler l'investissement privé dans le tourisme en Angola.

Investe Turismo est la Stratégie nationale pour stimuler l'investissement privé dans le tourisme en Angola, approuvée par la Commission économique du Conseil des ministres le 20 août 2026. Elle vise à concrétiser le potentiel touristique du pays grâce à des projets tangibles, soutenus par des capitaux privés, la simplification des procédures et un suivi technique.

La stratégie se concentre sur 29 Zones d'intérêt et de potentiel touristique (ZIPT), parmi lesquelles des destinations comme Cabo Ledo, Mussulo, les chutes de Kalandula et la Serra da Leba, opérant dans les segments du tourisme événementiel, balnéaire, nature, luxe et bien-être.