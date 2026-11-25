Dundo ( — Deux cents citoyens de Guinée-Conakry, résidant dans la province de Lunda-Norte, ont été enregistrés par l'ambassade de leur pays entre le 16 et le 23 de ce mois, en vue de l'obtention de passeports biométriques et autres documents d'identité.

Ces enregistrements ont eu lieu dans les municipalités de Dundo et de Lucapa, dans le cadre de la visite de travail de l'ambassadeur de Guinée-Conakry en Angola, Dienabou Saifon Diallo.

L'information a été communiquée mardi par le vice-président de la communauté guinéenne de Lunda-Norte, Mamadou Diallo, qui a également précisé que la lettre consulaire et les cartes d'identité figuraient parmi les autres documents qui seront délivrés afin de garantir la légalité du séjour des ressortissants guinéens et de leur permettre d'obtenir des visas de voyage.

Il était nécessaire de préciser que la procédure d'enregistrement se poursuivra afin que les Guinéens n'ayant pas eu l'occasion de s'inscrire lors du séjour de l'ambassadeur dans la province puissent le faire lors de la deuxième phase de la campagne, qui débutera dans les prochains jours.

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Mamadou Diallo a toutefois lancé un appel à ses compatriotes ne possédant ni passeport ni autre document d'identité afin qu'ils puissent s'inscrire et entamer les démarches de régularisation avec l'aide de l'ambassade.

La visite de travail de sept jours de l'ambassadeur de Guinée à Lunda-Norte a également permis au diplomate de s'informer sur les difficultés et la situation migratoire de la communauté guinéenne dans la province.

La mission s'est conclue par une rencontre entre l'ambassadeur et le vice-gouverneur provincial chargé du secteur technique et des infrastructures, Alteres Malanga, afin de renforcer la coopération et d'étudier la possibilité d'un jumelage entre Lunda-Norte et certaines provinces de Guinée-Conakry présentant un potentiel agricole, d'élevage et minier similaire.

La communauté guinéenne résidant à Lunda-Norte compte actuellement plus de 800 personnes, une grande partie se concentrant sur la municipalité de Lucapa.