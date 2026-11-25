Lubango — La municipalité de Lubango (Huíla) a inauguré mardi sa campagne agricole 2026-2027 en remettant 10 titres de concession foncière et du matériel agricole à des associations d'agriculteurs.

La campagne a été lancée dans la commune d'Arimba, où, pour cette première phase, la municipalité dispose de 16 720 hectares, avec une récolte estimée à 9 300 tonnes de produits alimentaires.

À l'ouverture de la campagne, deux tonnes d'engrais, une quantité équivalente de semences améliorées et du matériel tel que des charrues, des houes et des machettes ont été distribués afin d'encourager les producteurs à étendre leurs surfaces cultivées.

Lisender André, administrateur municipal de Lubango, a justifié le choix stratégique de la commune d'Arimba, compte tenu du potentiel productif de cette zone de plus de 6 000 hectares destinés à l'agriculture.

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Il a déploré avec inquiétude l'expansion urbaine de cette zone rurale, où certaines familles ont vendu leurs terres pour y construire, renonçant ainsi à la possibilité de cultiver la terre et d'en tirer un revenu. Il a mis en garde la population contre la vente de leur principal atout, la terre, souvent riche en eau, élément essentiel à la production agricole.

Concernant les titres de propriété, Lisender André a souligné qu'il s'agissait d'un exemple des documents délivrés récemment par l'administration, la régularisation foncière étant une priorité pour les agriculteurs souhaitant accéder aux crédits et aux financements de l'État.

« L'absence de documents a posé problème aux agriculteurs, c'est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour délivrer les titres. Les attentes sont élevées, nous allons travailler, car l'organisation est essentielle pour maîtriser la production et continuer à apporter un soutien efficace », a-t-il affirmé.

Lors de la campagne agricole 2025-2027, la municipalité de Lubango a récolté 12 000 tonnes de produits divers sur 20 000 hectares. Avec une population estimée à 890 384 habitants, la municipalité de Lubango, à prédominance urbaine, compte 146 associations agricoles et huit coopératives, regroupant 1 145 115 familles.