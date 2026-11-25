L'administrateur-maire de Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville, Ruphin Opendza, a effectué, le 21 novembre, une descente au marché de Mikalou pour évaluer les conditions d'exercice des activités commerciales, identifier les difficultés rencontrées par les vendeurs et envisager des solutions pour améliorer l'organisation et la salubrité de cet espace marchand.

La descente s'est inscrite dans une démarche de proximité avec les acteurs économiques locaux. En parcourant les différentes artères du marché, l'autorité municipale a voulu se faire une idée précise des réalités auxquelles sont confrontés quotidiennement les commerçants.

Au terme de sa visite, un dysfonctionnement majeur a particulièrement retenu son attention : l'occupation de la voie publique par des commerçants disposant pourtant d'emplacements à l'intérieur du marché. Une situation qui, selon lui, crée un déséquilibre entre les vendeurs et pénalise ceux qui respectent les espaces qui leur sont attribués. « Avant de prendre une trajectoire, il fallait quand même avoir une réalité sur les conditions de vente des commerçants. Voilà pourquoi nous avons visité ce marché », a expliqué Ruphin Opendza.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette situation, l'administrateur-maire a invité les commerçants concernés à réintégrer leurs tables et étals à l'intérieur du marché, afin de libérer les espaces publics. Cette mesure constitue, selon lui, une première réponse à court terme, en attendant une réflexion plus approfondie sur la réorganisation générale du site.

Vers un marché mieux organisé

Créé en 1976, le marché de Mikalou compte actuellement environ 3 200 tables, étals et boutiques. Au fil des années, cet espace commercial a connu une croissance importante, entraînant une occupation de plus en plus étendue des voies environnantes.

Pour l'administrateur-maire, cette évolution impose désormais une réflexion sur l'avenir du marché, avec l'ambition de le transformer en un espace commercial moderne, répondant aux exigences d'organisation, d'hygiène et de sécurité.

La question de l'assainissement figure également parmi les préoccupations soulevées au cours de cette visite. L'accumulation des eaux usées et les problèmes de salubrité ont été identifiés comme des défis nécessitant une réponse concertée.

Ruphin Opendza a notamment insisté sur la responsabilité des usagers dans la préservation de leur environnement, tout en reconnaissant la nécessité d'une intervention des pouvoirs publics pour améliorer les infrastructures existantes.

« En ce qui concerne la salubrité et les eaux usées, c'est aussi un problème d'incivisme, il faut le reconnaître. Nous devons éduquer, rééduquer et recadrer les comportements. Mais l'État doit également prendre ses responsabilités pour réaménager ce marché », a-t-il déclaré.

Un accueil enthousiaste des commerçantes

La visite de l'administrateur-maire a été ponctuée de scènes de réjouissance. Des acclamations et des cris de joie ont accompagné son passage. Plusieurs commerçantes ont même étalé leurs pagnes sur le sol, l'invitant à marcher dessus en signe de bienvenue et de considération.

Au cours de cette descente, Ruphin Opendza a également sillonné la rue Bandzandounga, connue pour ses nombreuses boutiques, ainsi que la rue Okouessé, réputée pour la vente des vêtements de friperie. Il s'est ensuite rendu au poste de police avancé CPA 9.

De son côté, Joslaine Ebourefa Ossebi, vendeuse au marché de Mikalou, a souligné l'évolution considérable de cet espace commercial depuis sa création. Selon elle, le nombre de commerçants, de boutiques et de vendeurs installés sur les étals a quintuplé depuis 1976.

Cette expansion témoigne de l'importance économique du marché de Mikalou dans la vie de la population de Talangaï et des quartiers environnants. Elle met toutefois en évidence la nécessité d'adapter ses infrastructures à la croissance des activités commerciales.

À travers cette visite, Ruphin Opendza entend ainsi amorcer une réflexion sur la restructuration du marché de Mikalou. Un chantier qui devra associer la responsabilisation des commerçants et l'engagement des pouvoirs publics pour faire de cet espace un marché mieux organisé, plus propre et adapté aux exigences d'une capitale en pleine évolution.