Le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, a souligné, le 25 novembre à l'occasion de la 5e édition du Forum Vox Eco, la nécessité de changer les mentalités pour améliorer le climat des affaires au Congo.

L'édition 2026 du Forum Vox Eco a réuni à Brazzaville les acteurs institutionnels, économiques, étudiants et autres autour du thème « Climat des affaires : levier de l'investissement privé ». Intervenant à l'issue d'une communication en panel, Denis Christel Sassou N'Guesso a indiqué que le gouvernement a mis en place des mesures fiscales ou douanières très incitatives pour les acteurs du secteur privé. Cependant, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé ne comprend pas pourquoi, après des réformes importantes engagées, surtout dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026, le pays a toujours du mal à attirer les investisseurs.

« Je pense qu'à un moment donné, nous devons collectivement nous poser la question, parce qu'on a tendance toujours à renvoyer la problématique du côté du gouvernement. Aujourd'hui, j'en profite de cette tribune pour faire le chemin inverse. Je vais renvoyer la problématique beaucoup plus vers la question de la mentalité. Je pense que c'est peut-être cela la plus grande des réformes que nous devons faire dans notre pays », a-t-il suggéré.

Selon Denis Christel Sassou N'Guesso, la question des réformes n'est plus une problématique dans le pays au regard des efforts engagés mais qui sont peut-être méconnus. D'où la nécessité de les vulgariser. « Le travail que nous devons faire désormais doit reposer sur l'homme et nous sommes tous pleinement concernés par la question », a-t-il poursuivi.

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Insistant sur la diversification de l'économie, le ministre en charge de la Promotion du partenariat public-privé a rappelé que le PND 2022-2026 avait un gap de financement de près de 8 000 milliards FCFA pour lequel le gouvernement comptait sur le secteur privé.

Dans le cadre du nouveau PND qui couvrira la période 2027-2031, l'apport du secteur privé est attendu à près de 70%. « Mais ce secteur privé, pour qu'il vienne, il faut bien que le pays soit attractif. Si le pays n'est pas attractif, nous aurons beau faire tous ces forums, des séminaires, tout ce que l'on veut, le secteur privé ne viendra pas », a-t-il prévenu.

Etant donné que les réformes existent, Denis Christel Sassou N'Guesso pense que pour rendre le pays attractif, il va falloir se faire violence sur la réforme des mentalités. « Quand nous avons des acteurs du secteur privé qui viennent dans notre pays et qui sont en réalité, quelque part, confrontés éternellement à des comportements déviants, ils iront au Cameroun, au Gabon, en Angola, en RCA, peu importe le pays voisin où ils vont trouver des conditions d'accueil beaucoup plus avantageuses et des comportements au sein de l'administration qui sont beaucoup plus appropriés.

Donc je pense que c'est une problématique importante que nous devons tous, à nos différents niveaux de responsabilités, méditer pour que le secteur privé trouve réellement sa place au Congo », a-t-il conclu.