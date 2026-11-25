Dans la perspective de renforcer la coopération avec la Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM) et de créer de nouvelles passerelles au service de la science et de la santé de la population, le coordonnateur résident du Système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, a visité, le 24 novembre à Brazzaville, le Centre de recherche sur les maladies infectieuses (CeRMI).

Accueilli par la Pre Francine Ntoumi, présidente de la FCRM, entourée des encadreurs et de jeunes chercheurs, Abdourahamane Diallo a découvert les différentes installations du centre, notamment les laboratoires de biologie moléculaire, de parasitologie, de séquençage et de microbiologie, ainsi que les salles d'extraction et d'électrophorèse. « En ma personne de coordonnateur résident, j'ai souhaité faire cette visite pour découvrir le lieu où travaillent la Pre Francine Ntoumi et toute son équipe. C'est le moment avant tout de la féliciter pour tout ce qu'elle fait, pour son parcours extraordinaire et, au nom du Système des Nations unies ici au Congo, de l'encourager », a-t-il déclaré.

La visite s'est poursuivie par un échange avec les chercheurs et les étudiants. Une occasion de saluer l'excellence scientifique congolaise, mais aussi d'identifier les possibilités de collaboration et d'accompagnement de la relève. « Il faut savoir valoriser le génie congolais et créer cette plateforme de dialogue pour comprendre ce que fait la Fondation, ses difficultés (...) afin de couvrir ses charges, et créer des opportunités afin d'accueillir dans les meilleures conditions tous ces jeunes qui sont ici pour parfaire leurs connaissances et contribuer à la recherche », a souligné le coordonnateur résident.

Alors que la FCRM collabore déjà avec quelques agences onusiennes, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'Unesco et le l'Unicef, Abdourahamane Diallo souhaite élargir ce partenariat à d'autres entités, dont le Fonds des Nations Unies pour la population et le Programme des Nations Unies pour le développement. « C'est notre rôle de créer cette passerelle et de nous assurer que toutes les forces vives des Nations unies ici puissent coopérer avec le centre », a-t-il insisté.

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Il a également évoqué des possibilités de financement innovant et de bourses, précisément pour étendre à d'autres localités le programme de bourses destiné aux jeunes filles porté par la Pre Francine Ntoumi, afin de favoriser leur accès aux carrières scientifiques.

De son côté, la présidente de la FCRM a exprimé sa reconnaissance pour cette visite, qu'elle considère comme une occasion de renforcer la visibilité et la reconnaissance du travail accompli par la Fondation. « Nous comptons sur cette visite pour avoir plus de visibilité sur ce que nous faisons et avoir aussi peut-être des partenaires locaux qui, jusqu'ici, ne s'intéressaient pas ou n'ont pas une visibilité claire sur ce que la Fondation fait.

La recherche médicale conduite au Congo est importante et de qualité. [...] Il est possible en République du Congo, mais aussi en Afrique, de conduire des activités de recherche de qualité pour la santé de notre population », a-t-elle affirmé.

Créée en novembre 2008 à Brazzaville, la FCRM est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui oeuvre au renforcement de la recherche biomédicale en République du Congo et en Afrique centrale. Outre le CeRMI, situé à la Cité de la recherche (ex-ORSTOM), elle dispose également d'un centre de consultations et d'un laboratoire d'analyses médicales dénommé « Le Havre ».