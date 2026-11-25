Le sélectionneur national, Hicham Dguig, a affirmé que la sélection marocaine de futsal est désormais en mesure de rivaliser avec les grandes nations mondiales, après avoir franchi les paliers africain et arabe, soulignant que l'écart qui la sépare de l'Argentine et du Brésil s'est considérablement réduit.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Dguig a expliqué que les performances réalisées par le futsal marocain sur les scènes continentale et internationale sont le fruit d'un long processus de travail continu, de planification et de formation, ainsi que du soutien institutionnel dont a bénéficié ce projet.

Il a indiqué que le projet du futsal avait été lancé avec des moyens limités, précisant qu'à l'origine, il ne s'agissait que d'une idée à laquelle il avait cru et qu'il avait défendue avec conviction, fort de sa confiance dans les qualités et le potentiel du joueur marocain, qu'il avait pu apprécier au cours de son expérience en tant qu'ancien international.

La persévérance et la détermination ont permis de surmonter les différentes contraintes, avant que cette discipline ne bénéficie du soutien de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), donnant, ainsi, une nouvelle impulsion au projet.

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Le sélectionneur national a, à cet égard, rappelé que le lancement effectif du projet remonte à 2010, ajoutant que les fruits de ce travail n'ont pas tardé à se concrétiser à travers la conquête de nombreux titres aux niveaux continental et arabe.

S'agissant de la pérennisation et du développement de cette discipline, M. Dguig a souligné que sa démarche ne s'était pas limitée à la seule sélection nationale, mais avait également porté sur la recherche des mécanismes susceptibles d'assurer la continuité du futsal sur le long terme.

Dans cette perspective, il a expliqué avoir oeuvré à instaurer une approche participative et un véritable esprit d'équipe, tout en lançant un processus de formation des entraîneurs et en élaborant une philosophie de jeu en adéquation avec l'identité et les caractéristiques des joueurs marocains. Une démarche dont les retombées positives ne se sont pas limitées à la sélection A, mais ont également bénéficié aux différentes catégories.

Le futsal marocain a, ainsi, réalisé d'importantes performances au niveau des jeunes et des différentes sélections, notamment avec la médaille de bronze remportée par la sélection marocaine lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, ainsi que le sacre de la sélection féminine à la Coupe d'Afrique en 2025.

Le sélectionneur national a, également, mis en avant sa qualité de formateur agréé par la FIFA, qui lui a permis de contribuer à la qualification de plusieurs cadres marocains, lesquels ont, à leur tour, assuré la formation d'autres entraîneurs.

Il a estimé que la volonté d'inscrire les acquis dans la durée, d'ancrer la culture du travail collectif et de considérer la Fédération comme l'institution centrale de ce processus figurent parmi les principaux facteurs ayant contribué à ces résultats.

Évoquant le positionnement de la sélection nationale sur l'échiquier mondial, M. Dguig a affirmé que son accession au top 6 mondial avait considérablement relevé le niveau d'exigence de la compétition, dans la mesure où les sélections concurrentes considèrent désormais le Maroc comme l'un des principaux prétendants.

Concernant les conditions nécessaires pour maintenir cette compétitivité et atteindre le sommet de la hiérarchie mondiale, le sélectionneur national a insisté sur la nécessité d'assurer l'excellence à tous les niveaux de l'écosystème du futsal, notamment en matière d'infrastructures, d'encadrement technique, de formation des entraîneurs et de championnat national, autant de chantiers qui constituent des axes prioritaires du travail engagé.

Dans ce contexte, il a souligné que la FRMF déploie des efforts considérables dans ce sens, tout en relevant qu'elle ne saurait assumer seule cette mission, dès lors que les clubs représentent différentes régions et villes du Royaume. D'où la nécessité de mettre à leur disposition des salles, des équipements et les moyens nécessaires, ainsi que de favoriser la professionnalisation du secteur, afin de permettre à la sélection nationale d'atteindre le niveau escompté.

Il a également souligné que le public constitue un facteur essentiel dans le renforcement de la place de cette discipline, relevant que les salles affichent complet, y compris lors des rencontres disputées en semaine. Cet engouement, porté notamment par le spectacle offert par le futsal, ses nombreux buts et l'intensité de ses confrontations, témoigne de sa popularité grandissante.