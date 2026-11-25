Le forum international Investir au Niger (F2IN), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), s'est ouvert mercredi 24 novembre 2026 pour deux jours, avec l'objectif de convaincre des délégations chinoises, turques ou encore russes. Car le Niger, dont 75 % de la population a moins de 25 ans et qui présente un taux de croissance avoisinant les 7 %, affiche des indicateurs séduisants pour les investisseurs. Mais des obstacles y subsistent.

Parmi les obstacles pour investir dans le pays, il y a d'abord les contraintes sécuritaires, rapidement balayées par le Premier ministre du Niger. Il y a aussi le climat des affaires, avec plusieurs grands projets qui font actuellement l'objet de contentieux.

Mais de ce côté-là, Ali Mahaman Lamine Zeine cherche à rassurer les investisseurs : « Notre Code des investissements, révisé en février 2025, garantit l'égalité de traitement entre les investisseurs, quelle que soit leur nationalité. Il protège la propriété privée. Il garantit la liberté de transférer les revenus, les bénéfices et le produit de cession. Il prévoit qu'aucun texte postérieur à l'agrément ne peut réduire les avantages accordés en cas de différend. La loi prévoit d'abord le règlement amiable, puis l'arbitrage avec les investisseurs privés étrangers, la possibilité de recourir au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Les procédures sont simplifiées. La Maison de l'entreprise s'engage à créer votre société en trois jours ouvrables au plus, et l'Agence nationale de promotion des investissements privés des projets stratégiques en PIB, placée auprès du président de la République, est votre guichet unique. »

Le chef du gouvernement nigérien insiste : « Le Niger respecte ses engagements et il s'attend à ce que ses partenaires respectent également les leurs. La souveraineté que nous défendons n'est pas l'arbitraire. C'est un contrat équitable, appliqué de bonne foi par les deux parties. »

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Lever des fonds pour des projets estimés à 10 milliards de dollars

Parmi les partenaires de la région venus plaider la dynamique engagée avec Niamey, le ministre algérien du Commerce, Kamel Rezig : « Je tiens à mentionner plusieurs de ces projets et initiatives, notamment le projet d'autoroute transsaharienne et le projet de gazoduc transsaharien, entre le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Il y a aussi les projets de connectivité par fibre optique, de gestion de l'eau, la zone de libre-échange au Niger, qui témoignent de notre vision de nos frontières communes, non seulement comme des limites géographiques, mais aussi comme des espaces d'intégration économique, des corridors pour la circulation des biens et des investissements, et des ponts reliant nos institutions aux marchés nigériens et africains. »

Énergie, agro-industrie, infrastructures : les autorités nigériennes espèrent lever des fonds pour une trentaine de projets pour un total estimé à 10 milliards de dollars.