Panel MEDays Investments Summit (MIS) autour du thème « Indices d'attractivité et de stabilité Amadeus 2026 : cartographier les risques, les opportunités et les dynamiques d'investissement en Afrique »

Comment évaluer objectivement l'attractivité économique du continent africain et mobiliser les capitaux nécessaires à sa transformation ? Réunis ce mercredi 25 novembre 2026 à Tanger, au Palais des Arts et de la Culture, dans le cadre du MEDays Investments Summit (MIS) autour du thème « Indices d'attractivité et de stabilité Amadeus 2026 : cartographier les risques, les opportunités et les dynamiques d'investissement en Afrique », responsables institutionnels, chercheurs et acteurs financiers ont appelé à dépasser les grilles de lecture biaisées pour s'appuyer sur des indicateurs ancrés dans les réalités africaines, une gouvernance prévisible et une véritable intégration régionale.

Au cœur des échanges, modérés par Nana Yaa Ofori-Atta (The Heritage Project), consacrés aux indices d'attractivité et de stabilité développés par l'Institut Amadeus en partenariat avec Casablanca Finance City Authority, un même constat s'est imposé : l'Afrique souffre d'un décalage persistant entre son potentiel réel et la perception qu'en renvoient souvent les notations internationales.

Corriger les biais de perception par des outils ancrés dans le réel

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Pour Yoro Dia, politologue et ancien ministre sénégalais, ancien porte-parole de la présidence de la République, les pays africains sont trop fréquemment évalués selon des critères sélectifs ou des biais culturels qui occultent la stabilité et le dynamisme de nombreux États du continent, alors même que les incertitudes politiques ou réglementaires touchent aujourd'hui toutes les régions du monde.

Une lecture que partage Thérèse F. Azeng, universitaire camerounaise, directrice adjointe des affaires académiques et de la coopération à l'Université de Bertoua et membre du comité scientifique des indices Amadeus : construits par des Africains à partir d'environ 70 indicateurs, ces outils visent précisément à dépasser l'approche réductrice du « risque africain » pour éclairer la décision publique à partir de données fidèles aux réalités des 54 pays du continent.

Ces instruments doivent produire un impact concret. Fort de vingt-cinq ans d'expérience dans la conception d'indices internationaux liés à l'innovation et à la technologie, Soumitra Dutta, doyen de la Saïd Business School de l'Université d'Oxford, a souligné qu'un bon indicateur doit rester lisible, évolutif et directement approprié par les gouvernements.

Au-delà des seuls chiffres, il a plaidé pour l'intégration de dimensions qualitatives, notamment sur la jeunesse et le numérique, et pour l'usage de données en temps réel capables de guider l'action publique.

Stabilité, réformes et infrastructures comme socles de confiance

Si la perception doit évoluer, l'attractivité repose d'abord sur des fondamentaux solides. Ancien ministre ghanéen des Affaires étrangères et membre du Conseil d'État, Alhaji Muhammad Mumuni a rappelé que les investisseurs recherchent avant tout l'État de droit, une gouvernance redevable et des règles prévisibles.

Au Ghana, cette exigence se traduit par un effort soutenu de stabilisation macroéconomique et d'investissement dans les infrastructures : routes, ponts, liaison autoroutière Accra-Kumasi ou encore exploration énergétique dans le bassin de la Volta, dans le but de favoriser la transformation locale plutôt que l'exportation brute de matières premières.

La question des infrastructures, de la connectivité et de la transition énergétique apparaît ainsi décisive pour jouer un rôle d'entraînement à l'échelle régionale. Du côté de Casablanca Finance City Authority, représentée par Mourad Fathallah, directeur de la stratégie et des partenariats, l'accent a été mis sur le triptyque stabilité politique, solidité macroéconomique, illustrée par le statut investment grade du Maroc, et qualité des infrastructures.

Dans un continent où des centaines de millions de personnes restent privées d'électricité, la baisse des coûts des énergies durables offre aujourd'hui l'opportunité de franchir directement une étape technologique tout en renforçant l'intégration entre les économies africaines et les marchés mondiaux.

Mobiliser les capitaux africains et agir collectivement

Au-delà des investissements directs étrangers traditionnels, les intervenants ont insisté sur l'ampleur des ressources déjà présentes sur le continent. Selon des données de l'Africa Finance Corporation citées par Ayokunle Olubunmi, responsable des notations des institutions financières chez Agusto & Co., près de 4 500 milliards de dollars dorment aujourd'hui dans des placements à faible rendement en Afrique.

Pour orienter cette épargne vers les secteurs productifs tels que l'énergie, l'industrie ou même les infrastructures, il devient urgent de lever trois obstacles majeurs : la perception excessive du risque, le déficit de projets bancables et les lourdeurs réglementaires, grâce à un dialogue étroit entre États et secteur privé et à une meilleure interconnexion des places financières africaines.

Le dernier point porte sur la question de l'échelle et du leadership. De la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) à la maîtrise des technologies d'intelligence artificielle, qui sont aujourd'hui largement dominées par les États-Unis et la Chine, Cheikh Tidiane Gadio, président de l'Institut panafricain de stratégie (IPS) et ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, comme Soumitra Dutta ont mis en garde contre la fragmentation des initiatives nationales.

Sur la ZLECAf, Cheikh Tidiane Gadio a résumé sa position d'une formule : « bonne idée, mauvaise pratique ». Selon lui, échanger entre Africains des produits fabriqués ailleurs ne suffit pas, il faut d'abord produire sur le continent. Tant que perdureront le blocage politique et le refus de mutualiser, a-t-il averti, « nous serons encore dans 20 ans ici, en train de discuter des problèmes ».

Face aux recompositions géoéconomiques mondiales, l'attractivité durable du continent dépendra de sa capacité à rassembler ses forces, à garantir la sécurité des investissements et à porter une stratégie collective cohérente.