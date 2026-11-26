Le Sénégal a été déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a rendu son verdict le 24 novembre dernier.

Alors que les amoureux du foot africain pensaient que ce long marathon judiciaire de près d'un an, arrivait enfin à son terme, voilà l'affaire sur le point de prendre une nouvelle tournure. Pour cause : le Maroc qui a été dessaisi du trophée de sa CAN qu'il pensait gagner sur papier à la suite d'une décision de Justice, n'a pas dit son dernier mot. En effet, la Fédération royale marocaine de football (FRMF), qui a exprimé "son étonnement et sa protestation" suite au verdict du TAS, a annoncé son intention de saisir le Tribunal fédéral suisse pour contester la décision de la plus haute instance juridictionnelle du sport international.

Il convient de rappeler que la saisine du Tribunal fédéral suisse, qui est la plus haute instance judiciaire suisse, est le dernier recours possible pour le Maroc pour espérer obtenir gain de cause. De ce point de vue, la Fédération royale est donc dans son bon droit de vouloir engager l'ensemble des voies de recours possibles afin de contester cette décision du TAS qui lui a retiré un sacre que le Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) lui avait attribué huit mois plutôt. A ce stade, l'instance dirigeante du football marocain n'a pas encore acté sa démarche.

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La décision du TAS est loin d'avoir réglé tout le contentieux

Mais elle a largement le temps pour le faire si elle le désire. Puisque, selon les textes, elle dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la notification de la sentence, pour déposer son recours devant le Tribunal fédéral suisse. Au regard donc du temps dont elle dispose, et surtout des éléments invoqués qu'elle pourrait utiliser pour bâtir son mémoire en défense, on voit mal comment la Fédération royale marocaine de football pourrait ne pas jouer cette ultime carte qu'elle a à sa disposition.

Comme éléments de protestation, le Maroc conteste notamment la non-prise en compte de sa demande et évoque un contact survenu entre l'arbitre allemand Ulrich Haas, un des trois juges arbitres qui a rendu la décision du TAS, et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), deux jours avant le verdict. La faîtière du football sénégalais, qui a dit avoir accueilli la décision du TAS avec "une profonde satisfaction", a vigoureusement rejeté cette accusation de la partie marocaine, et a même menacé d'engager des poursuites pour diffamation. C'est dire si la décision du TAS est loin d'avoir réglé tout le contentieux. D'autant plus que la situation reste tendue entre les deux pays qui ont frôlé l'incident diplomatique à un moment donné de cette crise qui a pris des proportions extrasportives.

Cela dit, et en attendant que la Fédération royale marocaine de football saisisse officiellement le Tribunal fédéral suisse pour réexaminer le verdict du TAS, la question que l'on peut, dès lors, se poser, est la suivante: quelles chances a-t-elle d'obtenir gain de cause? Il faut vite préciser qu'au niveau de cette instance judiciaire, le Royaume chérifien n'a rien à espérer quant à ses chances de se voir réattribuer le trophée de la CAN 2025.

Vivement que la CAF tire des leçons du chaos qui s'est produit le soir du 18 janvier 2026 !

Tout simplement parce que le Tribunal fédéral suisse n'a pas ce pouvoir de décision ; lui qui ne rejuge pas le fond de l'affaire et ne désigne pas de vainqueur sur le terrain. Une fois saisie, cette juridiction aura deux possibilités dans le verdict qu'elle viendrait à rendre : rejeter le recours de la Fédération royale ou annuler la sentence du TAS pour renvoyer l'affaire devant ce dernier.

Les choses sont donc claires: le meilleur scénario pour le Maroc devant le Tribunal fédéral suisse, c'est une annulation de la décision rendue par le TAS et le renvoi immédiat devant cette même instance pour que le dossier soit rejugé. Si ce scénario venait à se produire, ce serait donc reparti pour un long feuilleton judiciaire. Puisque cette procédure peut durer plusieurs mois. Mais attendant, à Dakar et dans bien d'autres villes du pays de la Teranga et de sa diaspora, on savoure, pour la deuxième fois, cette deuxième étoile de champion d'Afrique. Jusqu'à quand? On attend de voir l'évolution des évènements.

Mais il faut le dire de go. Le football africain, et particulièrement la CAN qui a gagné en notoriété, n'avait pas besoin de ce piteux spectacle. Vivement que la CAF, qui s'est tristement illustrée par une gestion catastrophique de cette crise, tire des leçons du chaos qui s'est produit le soir du 18 janvier 2026, au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat ! Elle peut commencer par prendre l'exemple sur la Fédération internationale de football association (FIFA) qui, dès la survenue du cirque de la finale de la CAN 2025, a durci, en avril dernier, son règlement en cas de sortie non autorisée de joueurs, du terrain.