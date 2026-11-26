Le Sénégal est la nation africaine la mieux armée pour l'avenir. C'est la conclusion de l'Observatoire du football du CIES, qui classe ce mercredi 25 novembre 2026 les 80 sélections masculines selon le temps de jeu de leurs moins de 23 ans au haut niveau. Les Lions pointent au 11e rang mondial, devant tous leurs rivaux du continent.

Le football sénégalais tient une nouvelle preuve de la vitalité de sa relève. Dans sa 563e Lettre hebdomadaire, le Centre international d'étude du sport (CIES), basé à Neuchâtel en Suisse, place le Sénégal à la 11e place d'un classement mondial des équipes nationales les mieux armées pour le futur. Seuls dix pays font mieux, presque tous européens ou sud-américains.

L'Espagne domine le classement avec un indice de 84,2, devant la France (81,0) et l'Angleterre (80,9). Suivent l'Argentine, l'Italie, le Brésil, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal et les Pays-Bas. Le Sénégal vient juste derrière, devant des nations comme le Danemark, la Norvège ou les États-Unis.

Le Sénégal devant la Côte d'Ivoire et le Maroc

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Quatre pays africains figurent dans le top 15. Derrière le Sénégal, la Côte d'Ivoire occupe le 12e rang, le Maroc le 13e et le Ghana le 15e. Pour chaque sélection, le CIES met en avant son meilleur international de moins de 23 ans. Côté sénégalais, c'est le milieu de terrain de l'AS Monaco Lamine Camara, crédité d'une note de 84,4.

Le détail du classement est révélateur. L'Ivoirien Yan Diomandé obtient une meilleure note individuelle (86,9) que Lamine Camara, mais la Côte d'Ivoire reste derrière le Sénégal. Le classement récompense donc la profondeur du réservoir plus que l'éclat d'une seule pépite. C'est précisément le point fort sénégalais.

L'indice du CIES ne repose ni sur les résultats des équipes nationales ni sur la valeur marchande des joueurs. Pour chaque pays, l'Observatoire retient les 20 meilleurs joueurs éligibles de moins de 23 ans. Il comptabilise leurs minutes en matchs officiels seniors au cours de la dernière année.

Toutes les minutes ne se valent pas. Chaque match est pondéré selon le niveau du championnat, mesuré par les résultats de ses clubs en coupes continentales sur dix ans. Une minute disputée en Premier League anglaise, référence du classement, pèse ainsi plus lourd qu'une minute jouée dans un championnat plus modeste. Dans la moyenne finale, le premier joueur compte pour 100 % et le vingtième pour 5 %.

Le fruit des académies

Ce rang consacre d'abord la filière de formation sénégalaise. Depuis le début des années 2000, des centres comme Génération Foot, Diambars ou Dakar Sacré-Coeur fournissent régulièrement de jeunes talents aux clubs européens. Selon une enquête publiée en mai dernier, plus de 75 % des joueurs des équipes nationales sénégalaises sont issus des académies.

Ces jeunes s'imposent tôt dans des championnats exigeants, ce que l'indice du CIES valorise fortement. Le classement mesure ainsi le résultat d'un travail de fond mené depuis plus de vingt ans.