Un incendie impliquant un camion-citerne transportant des produits pétroliers a fait 30 morts et 15 blessés, selon un bilan préliminaire communiqué mercredi par le ministère égyptien de la Santé. Le sinistre s'est déclaré sur la route périphérique, dans le quartier de Warraq, au gouvernorat de Gizeh, à proximité du Caire.

Selon des médias locaux, le camion-citerne a pris feu alors qu'il circulait au-dessus d'un tunnel. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'importantes flammes ravageant plusieurs véhicules.

Témoin de l'accident, un ingénieur, Mustafa Abou Zeid, a indiqué que le camion-citerne s'était renversé avant de heurter le terre-plein central. Le véhicule aurait alors pris feu, provoquant un embrasement qui s'est propagé à plus de 30 autres voitures. Il a également fait état d'une explosion et de flammes qui se seraient élevées à plus de 20 mètres.

Un autre témoin, Ali Youssef, a décrit des véhicules entièrement calcinés, certains occupants n'ayant pas eu le temps de quitter leurs voitures.

Le ministère de la Santé a annoncé la mobilisation de 39 ambulances pour participer aux opérations de secours. Les blessés ont été transférés vers des établissements hospitaliers.