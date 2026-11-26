Dakar — Les députés ont à la majorité rejeté mercredi la question préalable posée par Abdou Mbow, un parlementaire de l'opposition, demandant de surseoir la séance plénière consacrée à l'examen de la proposition de résolution portant sur le décret de mis en vigueur de la loi de finances rectificative.

"Il faut arrêter cette mascarade institutionnelle. Depuis quelques temps, nous assistons à une dérive particulièrement préoccupante de cette majorité de Pastef, transformer l'Assemblée nationale en un lieu de règlement de compte politique", a déclaré le député du groupe parlementaire Takku Wallu.M.

M. Mbow a déploré ce qu'il considère comme une "volonté des députés de Pastef à vouloir imposer une résolution contre un décret du président de la République".

"Une majorité parlementaire n'est pas un permis de démolition institutionnelle. Vous êtes en train de démolir nos institutions", a-t-il ajouté en s'adressant à ses collègues de la majorité.

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En réaction, le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire, Alphonse Mané Sambou a demandé la poursuite des travaux estimant que "ce qui est en train de se passer est illégal". Selon lui, le décret présidentiel de mise en vigueur de la loi de finances rectificative est "un forcing". l

Les députés de la majorité parlementaire estiment que cette résolution vise à "préserver l'autorité du vote".

Le président du groupe parlementaire Pastef-Les patriotes, Mohamed Ayib Selim Daffé, auteur de la proposition de résolution, a également abondé dans le même sens.

Il considère que "cette résolution apporte une réponse à ce qui a été fait".

Le député estime que l'Assemblée nationale est une institution sérieuse et que cette séance se fait conformément aux dispositions réglementaires.

"Cette résolution ne comporte aucune ménage, elle fait juste un rappel à la loi", a signalé M. Daffé.

Le gouvernement n'est pas représenté à cette plénière consacrée à l'examen de cette résolution