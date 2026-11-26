La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a convoqué mardi 24 novembre le chef de mission de l'ambassade de la République de l'Ouganda en République démocratique du Congo (RDC), à la suite de récentes publications du général ougandais Muhoozi Kainerugaba sur le réseau social X, concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère des Affaires étrangères indique que cette démarche traduit la vive préoccupation du Gouvernement congolais face aux messages diffusés ces derniers jours par le chef de l'armée ougandaise.

Selon la même source, ces déclarations, jugées particulièrement graves par Kinshasa, ont provoqué un incident médiatique majeur et sont considérées comme contraires à la retenue et au respect mutuel qui doivent caractériser les relations entre États souverains.

Les publications en question faisaient notamment état du soutien affiché par le général Muhoozi Kainerugaba au Front pour la Refondation de la Nation (FRN), mouvement politique présidé par l'ancien président Joseph Kabila.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de la rencontre avec le diplomate ougandais, la partie congolaise a exprimé sa ferme désapprobation et exigé des explications claires de la part des autorités de Kampala.

Le Gouvernement congolais a également rappelé l'importance du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des États, principes fondamentaux qui régissent les relations diplomatiques et qui, selon le communiqué, doivent être observés en toutes circonstances, y compris sur les plateformes numériques.

Kinshasa attend désormais des autorités ougandaises qu'elles clarifient leur position officielle et prennent les dispositions nécessaires pour éviter la répétition de tels incidents.

Tout en réaffirmant son attachement à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs, la RDC assure qu'elle demeurera vigilante et déterminée à défendre ses institutions, sa souveraineté et sa dignité face à toute forme de provocation ou d'ingérence.