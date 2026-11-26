À l'heure de quitter la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza estime que le pays a parcouru un chemin important vers la paix, malgré des défis persistants. Après quatre ans à la tête de la Mission des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA),elle appelle à consolider les acquis du processus de paix et à préparer une transition progressive vers les institutions nationales.

« La République centrafricaine que je vais quitter à la fin du mois de novembre 2026 n'est pas la République centrafricaine que j'ai trouvée en avril 2022 », a déclaré Mme Rugwabiza lors de sa dernière conférence de presse à Bangui, avant la fin de son mandat le 30 novembre.

Elle estime que le pays dispose désormais d'une « fondation solide de paix », tout en soulignant que plusieurs avancées restent fragiles et nécessitent un engagement durable des autorités et de leurs partenaires.

Parmi les progrès majeurs, elle a notamment cité l'autodissolution de 11 des 14 groupes armés signataires de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation, ainsi que les avancées dans le désarmement de l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) et des 3R. Au 20 octobre, plus de 1.900 combattants de ces deux groupes avaient déposé les armes depuis juillet 2025.

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Pour éviter leur retour à la violence, la responsable onusienne a insisté sur l'urgence d'accélérer leur réintégration socio-économique. Elle a également rappelé que la mise en oeuvre de l'accord de paix reste inachevée. « Tant qu'il existe un ou plusieurs groupes armés qui ne sont pas dissous, cela signifie qu'il reste du travail à faire », a-t-elle averti.

Des élections historiques, mais des défis persistants

UN Photo/Eskinder Debebe Valentine Rugwabiza, cheffe de la MINUSCA, lors d'une réunion du Conseil de sécurité (photo d'archives). Autre avancée saluée par la cheffe de la MINUSCA : l'organisation des scrutins de 2025 et 2026 dans les 85 sous-préfectures du pays, alors que la couverture électorale était très limitée en 2020.

Ces élections ont notamment permis la tenue des premiers scrutins municipaux depuis 1988, une étape importante pour la décentralisation. Mais, a souligné Mme Rugwabiza, les nouveaux élus devront disposer des ressources nécessaires pour exercer leurs responsabilités. Elle a également plaidé pour que la représentation accrue des femmes dans les conseils municipaux se traduise par une véritable influence sur les décisions.

La situation demeure néanmoins fragile dans les zones frontalières, exposées aux répercussions des crises régionales. Évoquant l'attaque d'Am Dafock, dans le nord-est du pays, elle a rappelé le lien entre l'instabilité centrafricaine et la guerre au Soudan : « L'attaque d'Am Dafock n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas la guerre au Soudan ».

Une mission recentrée, pas désengagée

Alors que la MINUSCA, dont le mandat a été renouvelé récemment par le Conseil de sécurité jusqu'en novembre 2027, prépare progressivement le transfert de certaines de ses responsabilités aux institutions nationales, Mme Rugwabiza a assuré que cela ne signifie « ni le départ ni le désengagement de la Mission ».

Avec 10.290 militaires effectivement déployés, sur un plafond autorisé de 12.000, la Mission entend privilégier une force plus mobile, capable de concentrer ses moyens dans les zones les plus vulnérables. Elle a toutefois souligné l'importance de disposer de capacités aériennes suffisantes, notamment d'hélicoptères, pour répondre rapidement à toute dégradation de la situation sécuritaire.

Cette adaptation intervient dans un contexte de fortes contraintes budgétaires. Face aux réductions de financement en 2025 et 2026, la MINUSCA a reporté plusieurs grands projets de construction afin de préserver ses missions prioritaires : protection des civils, soutien aux élections, extension de l'autorité de l'État et appui aux opérations humanitaires.

« La paix doit être construite par les Centrafricains »

S'adressant particulièrement à la jeunesse, Mme Rugwabiza a appelé à dépasser les divisions politiques et à faire de la paix une cause commune. « Il n'est pas possible que la paix soit une question partisane », a-t-elle lancé.

« La paix ne peut pas être sous-traitée. La paix ne peut pas être imposée. La paix doit être construite par les Centrafricains », a-t-elle poursuivi, soulignant également le rôle des médias dans la consolidation de la paix.

Évoquant sa coopération avec les autorités centrafricaines, elle a défendu une approche fondée sur le dialogue et le respect des priorités nationales, « toujours en soutien et jamais en substitution ».

Elle a notamment cité l'exemple de Bria, où les habitants, les autorités locales et la MINUSCA travaillent ensemble à la réhabilitation de l'axe routier Bria-Yalinga.

Après son départ le 30 novembre, Valentine Rugwabiza sera remplacée par Mohamed Ag Ayoya, qui prendra ses fonctions le 1er décembre. La cheffe sortante a appelé à poursuivre les efforts engagés avec le gouvernement pour « briser, une fois pour toutes, le cercle des conflits récurrents ».