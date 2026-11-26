C'était il y a un an jour pour jour. Le 26 novembre 2025, les militaires prenaient le pouvoir en Guinée-Bissau et annulaient la proclamation des résultats des élections présidentielle et législatives. Désigné chef de l'État, le général Horta N'tam promettait alors une transition d'un an avant la tenue de nouvelles élections pour remettre le pouvoir aux civils. En lieu et place, la répression s'est abattue sur les partis politiques et la société civile, tandis que les militaires semblent, eux, décidés à rester en place.

Annoncé par Umaro Sissoco Embalo lui-même, cet étonnant coup d'État en Guinée-Bissau suscite immédiatement la méfiance de l'opposition, de la société civile et de l'ensemble des observateurs. Tous soupçonnent l'ancien chef de l'État d'être à la manoeuvre dans le but d'éviter une défaite électorale, ce qu'il a toujours nié.

L'adoption par référendum d'une nouvelle Constitution renforçant considérablement les pouvoirs du président semblait confirmer cette hypothèse. Mais en octobre, alors qu'Umaro Sissoco Embalo annonce sa candidature à l'élection présidentielle et son retour au pays, nouveau coup de théâtre.

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« Les conditions de sécurité nécessaires ne sont pas réunies », déclarent les autorités, dans le même temps qu'elles amorcent une vaste purge. Dans l'armée, le gouvernement, les institutions et la fonction publique, les proches du président déchu sont écartés.

Des élections reportées sine die

Depuis, le mystère entoure les intentions d'Umaro Sissoco Embalo.

Si l'interdiction des activités politiques est partiellement levée depuis mardi 24 novembre, les principaux leaders politiques restent en exil. Et les élections promises pour le 6 décembre sont, de fait, reportées sine die.