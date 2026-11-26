Deux marches devaient se tenir mercredi 25 novembre à Lusaka, en Zambie : l'une pour supprimer la limite de deux mandats présidentiels, l'autre pour la maintenir. Selon les organisateurs, les deux marches ont été annulées après un avertissement de la police. Trois mois après sa réélection contestée, les détracteurs du président Hakainde Hichilema l'accusent de vouloir briguer un troisième mandat, ce que la présidence dément.

Mzezeti Mwanza devait manifester ce mercredi 25 novembre. Cette spécialiste des élections comptait défiler avec la société civile pour défendre la limite de deux mandats présidentiels en Zambie. Elle est finalement restée chez elle, comme d'autres. Elle décrit un pays où la peur s'est installée : « On sort d'une élection encore plus craintifs : les gens ont peur de parler. Si vous êtes un opposant qui voudrait déposer un recours, vous vivez dans la peur. »

Brian Mundubile, lui, conteste sa défaite lors de la présidentielle du 13 août. Lundi 23 novembre, l'opposant a été renvoyé devant la Haute Cour. Il est poursuivi pour trahison.

Les Zambiens dans l'attente d'une nouvelle date

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À la fin du mois d'octobre, un collectif de jeunes a déposé une pétition au Parlement pour supprimer la limite de deux mandats. Ce même collectif voulait manifester mercredi. Il dit n'agir pour aucun parti. La présidence assure que le chef de l'État n'a joué aucun rôle dans cette campagne.

Vendredi, elle a déclaré que Hakainde Hichilema continuerait de respecter la Constitution. Une réponse qui ne suffit pas à Mzezeti Mwanza : « Il faut qu'il dise clairement aux citoyens qu'il ne briguera pas de troisième mandat. Il ne l'a pas fait. La seule chose qu'il a dite, c'est qu'il respectera la Constitution. »

L'ex-président botswanais Ian Khama, lui, qualifie Hakainde Hichilema de « nouveau dictateur d'Afrique ». Lusaka a vivement réagi ; Gaborone assure que ce n'est pas la position du gouvernement. Quant à la coalition de la société civile, elle attend de la police une nouvelle date pour sa marche.

La police avait déconseillé à la coalition de défiler, invoquant des raisons de sécurité nationale.