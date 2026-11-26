Nouvel épisode dans le dossier des stocks résiduels de cacao en Côte d'Ivoire. Le Conseil café-cacao, l'organe régulateur de la filière, fait le bilan de l'opération d'enlèvement de 100 000 tonnes de fèves lors de la précédente campagne (2025-2026). Ce rachat des stocks avait été mis en place pour décongestionner les coopératives qui voyaient le cacao s'entasser à cause d'un ralentissement de la commercialisation. L'opération s'est achevée en août dernier, mais certains professionnels de la filière dénonçaient une opacité dans son exécution. Sous pression, le Conseil café-cacao a donc publié un rapport chiffré.

Avec notre correspondant à Abidjan, Fanny Noaro-Kabré

En publiant la liste des coopératives bénéficiaires et les montants versés, le Conseil café-cacao (CCC) entend dissiper les critiques émises par des organisations professionnelles qui, depuis le mois de juillet, réclament un audit.

Sur les 100 000 tonnes prévues à l'enlèvement en Côte d'Ivoire, 96 235 l'ont effectivement été, explique le CCC, ajoutant que le reste a été refusé au déchargement pour « fraude sur le grainage ».

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Des chiffres contestés par un syndicat de producteurs

« Ce rapport ne reflète pas la réalité », fustige le SYNAP-CI, l'un des syndicats de producteurs, pour qui ces chiffres soulèvent des interrogations. Dans certaines coopératives, les volumes déchargés sont parfois bien supérieurs aux stocks inventoriés. Le syndicat dénonce aussi des montants qu'il juge erronés. Sollicité par RFI, le Conseil café-cacao n'a pas donné suite.

« Le pays a mis en place des organes de contrôle, s'il y avait un quelconque problème, la Cour des comptes se serait saisie », a réagi de son côté le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.