En Côte d'Ivoire, plus de 1 600 personnes avaient été interpellées l'an dernier, en marge de la présidentielle d'octobre 2025, suspectées notamment de « troubles à l'ordre public » et de « participation à des marches interdites ». Si certaines ont été condamnées, d'autres restaient dans l'attente d'un jugement. Après plus d'un an de détention, la justice vient d'en libérer 234, faute d'éléments suffisants pour les poursuivre, a annoncé mercredi 25 novembre le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Pour rappel, onze personnes, dont un gendarme, sont mortes dans ces violences électorales. Un projet d'attentat contre un complexe pétro-gazier à Jacqueville, près d'Abidjan, avait également échoué, selon les autorités.

« Nous avons eu 234 relaxes parce que les charges retenues n'étaient pas suffisantes pour les condamner. Le juge de l'instruction a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour les poursuivre, donc ils ont été libérés. Pour les autres, l'instruction va se poursuivre », a déclaré Amadou Coulibaly au micro de notre correspondante à Abidjan, Fanny Noaro-Kabré.

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« Le temps de la justice n'est pas le temps politique. Elle [la justice, NDLR] prend son temps parce qu'elle ne veut pas se tromper. Il n'y a pas d'arrestations, d'interpellations arbitraires. La justice, lorsqu'elle a des éléments qui lui permettent de vous suspecter, surtout dans le cas de mise en péril de la cohésion nationale, de la sûreté nationale, la détention préventive s'avère nécessaire », a-t-il poursuivi.