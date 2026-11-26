À Madagascar, au lendemain de la destitution de Siteny Randrianasoloniaiko du poste de président de l'Assemblée nationale, les députés ont élu mercredi 25 novembre son remplaçant. Il s'agit de Marco Tsaradi, jusqu'alors vice-président de la chambre basse. Ce député est un membre actif de la plateforme de soutien au chef de la transition, Michael Randrianirina.

C'est par un score écrasant de 129 voix sur 130 que Marco Tsaradia, 38 ans, a été élu à la tête de l'Assemblée nationale. Le député du district d'Ampanihy Andrefana, dans le sud-ouest, était le seul candidat en lice.

Élu aux élections législatives de 2024 en tant qu'indépendant, il est l'un des premiers parlementaires à avoir rejoint le VFM, la « Plateforme pour la Refondation de Madagascar », à sa création en août dernier. Un mouvement de soutien au président de la transition, Michaël Randrianirina, dont il est devenu secrétaire général et qui revendique aujourd'hui une centaine de membres dans l'hémicycle. Parmi eux : les anciens députés du camp Rajoelina.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président déchu, Siteny Randrianasoloniaiko, destitué dans la nuit du 23 au 24 novembre pour « motif grave », avait demandé il y a quelques jours à Marco Tsaradia, jusqu'alors vice-président, d'assurer son intérim le temps qu'il réalise un voyage officiel en Eswatini. Ce dernier a profité de cette occasion pour inscrire lundi soir à l'ordre du jour la motion de destitution soutenue par la plateforme VFM. « Un coup de poignard dans le dos », commente un député, sous couvert d'anonymat.