Comment financer les infrastructures africaines sans aggraver l'endettement des États ni accentuer leur dépendance extérieure ? Réunis mercredi 25 novembre 2026 à Tanger, au Maroc, dans le cadre du MEDays Investment Summit, des experts ont plaidé pour une mobilisation accrue des capitaux locaux, une diversification des instruments financiers et un renforcement des partenariats stratégiques.

Face aux importants besoins en infrastructures du continent, les modèles de financement traditionnels montrent leurs limites. La dépendance aux capitaux étrangers, les risques liés aux fluctuations des devises et les difficultés d'accès aux financements internationaux imposent de repenser les mécanismes d'investissement.

Ces enjeux étaient au cœur de la table ronde intitulée « Financer les infrastructures africaines : trouver l'équilibre entre durabilité, innovation financière et partenariats stratégiques », organisée dans le cadre du MEDays Investment Summit.

Mobiliser davantage les capitaux africains

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La mobilisation de l'épargne locale figure parmi les principales pistes évoquées par les intervenants pour réduire la dépendance aux financements extérieurs et limiter les risques d'endettement en devises étrangères.

Malgré les contraintes structurelles et le poids de l'épargne informelle, le continent dispose de ressources financières dont le potentiel reste insuffisamment exploité.

Selon Ababacar S. Diaw, cette mobilisation nécessite notamment le développement de mécanismes de garantie, l'élargissement de la base des investisseurs et le renforcement des marchés de capitaux africains.

L'objectif est de mieux orienter les ressources disponibles vers des projets structurants, capables de soutenir la transformation économique du continent.

Renforcer la confiance des investisseurs

L'accès aux capitaux ne constitue toutefois pas le seul obstacle au financement des infrastructures. La stabilité institutionnelle, la sécurité juridique et la transparence des réglementations jouent également un rôle déterminant dans les décisions d'investissement.

L'avocate Ghalia Mokhtari a insisté sur la nécessité de créer des environnements politiques et juridiques propices aux investissements, citant notamment l'expérience marocaine.

Pour elle, l'un des principaux défis consiste à réduire les risques associés aux projets et à instaurer un climat de confiance durable entre les investisseurs et les pays d'accueil.

La viabilité économique des projets, leur durabilité et la qualité des partenariats entre États, institutions financières et secteur privé constituent autant de conditions nécessaires pour attirer des financements à long terme.

Faire de l'intégration économique africaine un levier de financement

Les discussions ont également mis en lumière la nécessité de renforcer la participation du secteur privé africain au développement des infrastructures du continent.

Alors que l'accès aux mécanismes de financement internationaux demeure difficile, plusieurs pistes ont été évoquées pour mieux exploiter les ressources et les compétences locales, y compris le recours au génie militaire pour la réalisation de certaines infrastructures.

Les intervenants ont également plaidé pour un patriotisme économique à l'échelle continentale, favorisant la circulation des capitaux et les investissements entre pays africains.

Cette ambition suppose de lever les obstacles aux investissements transfrontaliers, d'améliorer l'accès à l'information économique et de mieux valoriser les actifs du continent.

Mohamed H'midouch a, pour sa part, rappelé l'importance d'associer la société civile à la gouvernance des projets afin d'en garantir la pérennité.

Au-delà de la recherche de nouveaux financements, les échanges de Tanger ont ainsi posé la question de la souveraineté économique africaine : comment permettre au continent de financer davantage son propre développement, tout en construisant des partenariats internationaux équilibrés et durables ?