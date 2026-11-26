revue de presse

Égypte : 31 morts dans l'incendie d'un camion-citerne près du Caire

Trente et une personnes ont perdu la vie et 21 autres ont été blessées mercredi 25 novembre dans l’incendie qui a suivi le renversement d’un camion transportant du carburant sur le périphérique du Caire. Le drame s’est produit dans le quartier d’Al-Warraq, à Gizeh, selon les autorités égyptiennes.

Le feu a gagné les véhicules qui circulaient sur cette voie rapide. Le parquet a recensé, dans une première évaluation, 27 véhicules incendiés, dont des voitures et des motos. Le ministère de la Santé a mobilisé 39 ambulances et placé les hôpitaux voisins en état d’alerte. (Source Bénin Web TV)

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Afrique du Sud: Ramaphosa remporte une bataille judiciaire face à la menace de destitution liée au scandale « Farmgate »

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remporté mercredi une bataille judiciaire contre un rapport d’une commission indépendante qui avait ouvert la voie à une éventuelle procédure de destitution à son encontre dans le cadre du scandale dit de « Farmgate ».

La Haute Cour du Cap-Occidental a statué en faveur de Ramaphosa, déclarant illégal le rapport de la commission et l’annulant dans son intégralité.

En 2022, une commission indépendante désignée par l’Assemblée nationale avait conclu que Ramaphosa pourrait avoir commis de graves manquements dans le cadre d’une affaire de vol d’argent survenu dans sa ferme animalière. (Source Anadolu)

Guinée-Bissau : Un an après le putsch, la transition militaire s'éternise

C’était il y a un an jour pour jour. Le 26 novembre 2025, les militaires prenaient le pouvoir en Guinée-Bissau et annulaient la proclamation des résultats des élections présidentielle et législatives.

Désigné chef de l’État, le général Horta N’tam promettait alors une transition d’un an avant la tenue de nouvelles élections pour remettre le pouvoir aux civils. En lieu et place, la répression s’est abattue sur les partis politiques et la société civile, tandis que les militaires semblent, eux, décidés à rester en place. (Source RFI)

Gabon : La fin des subventions des carburants annoncée pour janvier 2027

Entre impératifs de redressement budgétaire et protection du pouvoir d’achat, le Gabon prépare un tournant dans sa politique de soutien aux prix des carburants. Le gouvernement envisage de supprimer, à compter du 1er janvier 2027, une subvention qui coûte chaque mois 35 milliards de FCFA aux finances publiques, tout en promettant des mesures d’accompagnement pour limiter les répercussions sur les ménages.

Cette réforme figure parmi les principaux dossiers présentés jeudi au président Brice Clotaire Oligui Nguema par le vice-président du gouvernement, Herman Immongault, lors d’une audience consacrée à l’état d’avancement des chantiers prioritaires de l’exécutif. (Source APA News)

Nigeria : L'opposition accuse le pouvoir d'attaques contre Peter Obi, son candidat à la présidence

Au Nigeria, l'opposition accuse le Congrès des progressistes (APC), au pouvoir, d'orchestrer des attaques contre son candidat à la présidence, Peter Obi, et d'autres candidats du parti lors de meetings électoraux à travers le pays.

Peter Obi, selon le président du NDC, aurait été pris pour cible mercredi lors d'un déplacement. Une action considérée comme la goutte de trop par le Congrès démocratique du Nigeria.

''Aujourd’hui, malgré toutes nos communications légitimes, notre candidat à la présidence, M. Peter Obi, qui n’était même pas en pleine campagne mais se rendait à une réunion publique, a été pris pour cible depuis son arrivée à l’aéroport ce matin, aujourd’hui, aujourd’hui, aujourd’hui.'', a déclaré Cleopas Moses, président national du Congrès démocratique du Nigeria (NDC). (Source Africa News)

Côte d'Ivoire : 234 détenus relaxés, annonce Amadou Coulibaly

234 détenus relaxés : le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, a annoncé mercredi 25 novembre à Abidjan la libération de personnes arrêtées pendant la crise préélectorale d’octobre 2025, faute de charges suffisantes. Il a aussi exprimé ses regrets après les décès en détention de militants du PPA-CI.

L’annonce est tombée au compte rendu du Conseil des ministres. Interrogé par les journalistes, Amadou Coulibaly a donné un chiffre précis sur les procédures closes : « Pour les dossiers qui sont arrivés au bout de l’instruction, nous avons eu deux cent trente-quatre relaxes parce que les charges retenues n’étaient pas suffisantes pour les condamner. » Les juges d’instruction ont estimé qu’il n’existait pas assez d’éléments pour renvoyer ces 234 personnes devant un tribunal. Elles sont sorties de prison. (Source Afrique-sur7)

Sénégal : Bras de fer autour du budget, le Parlement met en garde les fonctionnaires

Adoptée par 128 voix pour, neuf contre et deux abstentions, cette résolution réclame le « retrait sans délai » du décret présidentiel du 19 novembre. La majorité, contrôlée par le parti Pastef, estime que le chef de l'État a outrepassé les compétences du Parlement en décidant de mettre en vigueur un budget rejeté par les députés.

Le texte rappelle aux fonctionnaires, notamment aux ordonnateurs de dépenses, contrôleurs budgétaires et comptables publics, que leur responsabilité pourrait être engagée s'ils participaient à son exécution. Pour Ayib Daffé, président du groupe parlementaire de la majorité et auteur de la résolution, il s'agit simplement d'un « rappel de la loi », et non d'une menace envers les agents de l'État. (Source Africa Radio)

La RDC exige des réponses concernant les menaces du général ougandais

La République démocratique du Congo a convoqué le plus haut diplomate ougandais à Kinshasa suite à des publications sur les réseaux sociaux du chef militaire ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba, qui est également le fils du président.

Dans une série de messages publiés sur X, le général Kainerugaba a semblé soutenir une prise de contrôle de Walikale, territoire riche en minerais situé dans l'est de la République démocratique du Congo, par les rebelles. Il a insisté sur le fait que l'intervention militaire ougandaise était uniquement motivée par des préoccupations sécuritaires.

Le ministère des Affaires étrangères de la RDC a convoqué l'ambassadeur ougandais pour qu'il s'explique sur ces propos, les qualifiant de « particulièrement graves » et préjudiciables aux relations diplomatiques. (Source BBC Afrique)

Madagascar : Marco Tsaradia élu président de l’Assemblée nationale, après la destitution de Siteny Randrianasoloniaiko, accusé d’abus de pouvoir

Le candidat indépendant Marco Tsaradia, comptable et auditeur financier de 38 ans a été élu, mercredi 25 novembre, par 129 voix sur 130, a constaté l’Agence France-Presse.

Son prédécesseur, Siteny Randrianasoloniaiko, poids lourd de la vie politique locale, a été déstitué pour abus de pouvoir. Plus de deux tiers des députés avaient voté sa chute lors d’un vote surprise.

Randrianasoloniaiko est considéré comme l’un des acteurs du rapprochement de Madagascar avec la Russie depuis que le colonel Michaël Randrianirina a pris le pouvoir par un coup d’Etat militaire l’année dernière. Depuis, le nouvel homme fort de Madagascar a accepté des livraisons d’armes russes et a été reçu par Vladimir Poutine. (Source Le Monde Afrique)

Liberia : 5,6 milliards $ pour tripler les capacités électriques, un accord sous le feu des critiques

Le Liberia cherche à développer ses infrastructures électriques pour accroître l’accès à l’énergie de sa population. Le pays fait partie des moins avancés au monde en termes de couverture.

Le Liberia a signé, ce mercredi 25 novembre 2026, un accord d’infrastructure de 5,6 milliards $ avec la société minière Bea Mountain Mining Corporation. Baptisé « Master Infrastructure Development Agreement (MIDA) », il prévoit l’ajout d’environ 270 mégawatts de capacité de production, soit près du triple de la puissance actuelle du pays, estimée à 126 MW selon les données de la Banque mondiale.

Le programme prévoit une centrale hydroélectrique de 100 MW sur la rivière Via, deux installations sur le fleuve Saint-Paul totalisant 110 MW (100 MW et 10 MW) et une centrale à biomasse de 60 MW près du barrage de Via.(Source Agence Ecofin)