Ouverte le 10 novembre 2026, Les investisseurs de l’UEMOA souscrivent en totalité, cinq jours avant l’échéance, à l’emprunt de 30 milliards de FCFA du Groupe EDK.

Groupe EDK SA annonce la clôture anticipée, ce 25 novembre 2026, de son emprunt obligataire par appel public à l'épargne « GROUPE EDK 7,50% 2026-2033 ». Ouverte le 10 novembre et initialement prévue jusqu’au 30 novembre, l’opération a réuni l’intégralité des 30 milliards de FCFA recherchés auprès d’investisseurs institutionnels et de particuliers de l’UEMOA.

Ce résultat traduit la confiance du marché financier régional dans la signature du Groupe EDK, dans la solidité de son modèle et dans la qualité de la structuration de l'opération. En choisissant de financer sur sept ans le développement du Groupe EDK, ces investisseurs témoignent de leur confiance dans sa capacité à mener à bien ses projets.

Conformément à la note d'information, les fonds levés seront affectés à cinq moteurs de développement du Groupe :

• EDK OIL : ouverture de 15 nouvelles stations-service ;

• Djolof Chicken : ouverture de 15 points de restauration ;

• Low Price SA : ouverture de 15 magasins Carrefour EDK ;

• QuickPay: mise à niveau monétique, extension du parc TPE, certifications PCI DSS et ISO 27001 ;

• Tefess Industrie : construction d'une usine d'aliments pour bétail et volaille.

Caractéristiques de l'opération

Opération Emprunt obligataire par appel public à l'épargne

Montant 30 milliards de FCFA (10 000 FCFA par obligation)

Taux d'intérêt 7,50 % l'an, taux fixe

Durée 7 ans (2026-2033), remboursement semestriel, différé de 2 ans

Garantie Capital et intérêts garantis à 100 % par le FAGACE et le FSA

Visa AMF-UMOA n° EOP/26-05

Chefs de file Matha Securities (chef de file), CGF Bourse (co-chef de file)

Souscription Du 10 au 30 novembre 2026 (clôture anticipée)

Aux côtés des souscripteurs, le FSA et le FAGACE se sont engagés en apportant une garantie couvrant 100 % du capital et des intérêts. L’opération a également bénéficié du soutien de l’État du Sénégal et de l’accompagnement de la Société financière internationale (IFC). Matha Securities, arrangeur et chef de file, et CGF Bourse, co-chef de file, ont mobilisé le syndicat de placement, avec le concours de MNS Capital, conseiller financier du Groupe.

Remerciements

Le Groupe EDK remercie l'ensemble des parties qui ont rendu ce succès possible :

• l'État du Sénégal, pour son soutien constant à l'opération et au développement du marché financier régional ;

• les investisseurs institutionnels et particuliers de l'UEMOA et hors UEMOA, pour leur confiance ; • l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA), pour la diligence de son instruction ; • le Dépositaire Central – Banque de règlement (DC-BR), pour les diligences opérationnelles ; • le Fonds de Solidarité Africain (FSA) et Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE) garants de l'opération ;

• Matha Securities, arrangeur et chef de file, CGF Bourse, co-chef de file, MNS Capital, conseiller financier, et l'ensemble du syndicat de placement ;

• la Société Financière Internationale (IFC), pour son accompagnement ;

• les banques partenaires, les conseils juridiques et les notaires associés à l'opération ; • l’agence Concerto, pour la communication sur l’opération ;

• les administrateurs et les collaborateurs du Groupe, dont l'engagement a permis de mener l'opération à son terme.

« Je remercie les investisseurs institutionnels et les particuliers de l’UEMOA qui ont choisi de nous accompagner pour les sept prochaines années. Pour un groupe privé sénégalais comme le nôtre, cette confiance compte. Elle nous engage à utiliser ces 30 milliards de FCFA avec rigueur, à mener à bien les projets annoncés et à rendre compte de leur réalisation. Je remercie également nos garants et tous les partenaires qui ont rendu cette opération possible. Ensemble, nous continuons de bâtir l'Afrique de demain », a déclaré Demba KA, Président Directeur Général du Groupe EDK.

La répartition définitive des souscriptions sera communiquée au marché à l'issue du dépouillement. Le règlement-livraison des titres interviendra le 01 décembre 2026, date de jouissance des obligations.

À propos du Groupe EDK

Groupe EDK SA est un groupe sénégalais présent dans 3 pays à travers 7 activités, dont EDK OIL, Low Price (Carrefour EDK), Djolof Chicken, QuickPay et Tefess Industrie. Il compte 111 points de vente, plus de 1 500 emplois directs et indirects, plus de 500 000 utilisateurs KPay et un chiffre d'affaires consolidé 2025 de plus de 84 milliards de FCFA.