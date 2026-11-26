analyse

L'orpaillage clandestin continue de prendre de l'ampleur dans plusieurs pays africains, révélant les difficultés des États à contrôler leurs ressources minières. En Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal, ce phénomène soulève des questions sur l'efficacité des dispositifs de gouvernance du secteur.

Dans une étude consacrée à la gouvernance des activités minières au Mali entre 2022 et 2026, le chercheur Soumaïla Lah analyse la multiplication des institutions et le chevauchement de leurs compétences. Pour The Conversation Africa, il revient sur les conséquences de cette fragmentation institutionnelle et ses implications pour la lutte contre l'exploitation illégale de l'or.

Que révèle la crise de l'orpaillage clandestin en Guinée sur les failles de la gouvernance minière ?

La crise de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, révèle d'abord que l'orpaillage dit clandestin ne l'était que de nom : une activité menée à ciel ouvert, à l'aide d'engins lourds, ne prospère pas à l'insu de l'État, mais grâce à sa tolérance.

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Théoriquement, l'orpaillage y était interdit depuis juillet 2025. Dans les faits, cependant, les machines ont continué de tourner, au point que 139 cadres et agents, fonctionnaires et contractuels en poste dans la préfecture de Siguiri, ont été suspendus pour violation des directives encadrant l'exploitation artisanale de l'or.

La faille ne tient pas à l'absence de règles, mais à leur ineffectivité. Plus grave encore, la chaîne de contrôle avait cessé de jouer son rôle, puisque 22 anciens administrateurs territoriaux ont été condamnés pour complicité de pollution.

Si la justice a sanctionné l'utilisation des engins et les complicités, elle n'a pas encore atteint les circuits financiers : ces administrateurs ont en effet été relaxés des chefs de corruption et de blanchiment. Or, tant que les enquêtes s'arrêtent au puits sans remonter jusqu'aux flux financiers, les réseaux peuvent survivre aux opérations de répression.

La méthode interroge également : le 1er novembre 2026, à la veille de l'interdiction, Conakry inaugurait une raffinerie d'une capacité annoncée de plus de 700 tonnes par an, alors que le pays n'avait exporté que 70 tonnes d'or en 2025. L'État investissait ainsi dans l'aval de la filière avant d'en maîtriser l'amont. Dans le même temps, ce revirement poussait quelque 160 000 personnes à se réfugier au Mali.

Par conséquent, une interdiction qui ne s'accompagne pas de solutions légales et accessibles -- zones d'exploitation autorisées, titres miniers faciles à obtenir et points d'achat à proximité des sites -- risque davantage de déplacer l'orpaillage clandestin que de l'éradiquer.

Pourquoi l'orpaillage clandestin persiste-t-il au Sahel malgré les réformes ?

Si les réformes engagées depuis 2023 ont renforcé la part de l'État dans l'exploitation industrielle de l'or, elles répondent encore difficilement aux préoccupations des orpailleurs : où creuser légalement, sous quel titre minier, à qui vendre leur or et à quel prix ?

Les raisons sont d'abord économiques. L'once d'or ayant dépassé les 5 000 dollars, le travail dans les mines artisanales reste, pour un jeune rural sahélien privé de ses terres agricoles, l'une des rares activités permettant de gagner de l'argent immédiatement.

Elles tiennent également à la posture d'un État qui s'est longtemps comporté en percepteur plutôt qu'en acheteur. Le cas du Burkina Faso l'illustre a contrario : depuis que la Société nationale des substances précieuses (SONASP) achète l'or issu de l'exploitation artisanale, les volumes déclarés sont passés de moins d'une demi-tonne par an à près de 29 tonnes au premier semestre 2026.

Elles sont également liées aux enjeux sécuritaires : là où l'État interdit l'orpaillage sans être en mesure d'assurer une présence permanente, des groupes armés comme le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) prennent le relais, en autorisant les activités minières et en prélevant leur part.

Elles tiennent enfin à la méthode : une activité suspendue mais non effectivement arrêtée finit par basculer dans la clandestinité, comme on l'observe au Mali pendant l'hivernage. En effet, tant que la voie légale restera plus lente, plus éloignée, plus coûteuse et plus incertaine que la voie clandestine, les orpailleurs continueront, par simple rationalité économique, à privilégier cette dernière.

Pourquoi les États peinent-ils à contrôler durablement les zones d'exploitation aurifère, notamment au Sénégal ?

Le mot décisif est « durablement », car les États savent mener des opérations ponctuelles, mais peinent à assurer une présence permanente sur le terrain. À Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, l'armée vient une nouvelle fois de détruire 32 dragues. Pourtant, les mêmes localités reviennent d'un communiqué à l'autre.

La première difficulté est d'ordre juridique : le décret de 2024 ne suspend les activités d'orpaillage que sur la rive sénégalaise de la Falémé. Ainsi, une drague chassée d'une rive peut poursuivre ses activités depuis l'autre, du côté malien. Le contrôle s'arrête alors aux limites de la souveraineté nationale.

La deuxième difficulté est d'ordre économique : selon le service régional des mines, six à sept tonnes d'or échappent chaque année à l'État sénégalais. En effet, les orpailleurs préfèrent vendre leur production au Mali, où l'or est mieux rémunéré. Dans le même temps, les opérations militaires ciblent les puits et les machines, mais rarement les acteurs qui financent ces activités.

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La troisième difficulté tient à une présence de l'État longtemps limitée au dispositif sécuritaire. L'enrôlement des orpailleurs et l'aménagement de couloirs par le génie militaire n'ont en effet été engagés qu'en 2026, soit deux ans après la publication du décret.

Or, le contrôle durable repose sur une présence quotidienne de l'État : celle des services des mines, de l'école, du centre de santé et des points d'achat de l'or. Il suppose également l'adoption de règles communes sur les deux rives de la Falémé, rivière qui constitue une frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali. Sans ces deux conditions, chaque opération réussie revient à écoper une pirogue sans en colmater la brèche.

Comment la fragmentation des compétences entre institutions favorise-t-elle l'orpaillage clandestin et la contrebande d'or ?

Suivons le parcours d'un gramme d'or au Mali : la commune délivre le permis d'exploitation, les services du commerce agréent les acheteurs, la douane contrôle les sorties du territoire et les services financiers encadrent les opérations de change. Chaque administration est compétente dans son domaine, mais aucune n'est responsable de l'ensemble de la chaîne.

Cette fragmentation favorise d'abord l'orpaillage clandestin : la commune délivre les autorisations sans percevoir les recettes liées à l'exportation, tandis que l'État prélève des taxes à l'exportation sans maîtriser les autorisations délivrées en amont. Il en résulte une dissociation entre le pouvoir d'autoriser et l'intérêt financier à faire déclarer l'or.

Elle favorise ensuite la contrebande en rendant une partie des flux d'or statistiquement invisibles, faute d'une autorité chargée de rapprocher les données commerciales et douanières. Dans notre note « L'or invisible du Mali », nous relevons qu'entre 2013 et 2022, le Mali a déclaré 37,7 tonnes d'or exportées vers les Émirats arabes unis, tandis que ces derniers en ont enregistré 672 tonnes, soit un écart correspondant à environ 27,6 milliards de dollars. Nous parlons ici d'or non déclaré, et non d'or fraudé : cette dernière qualification, de nature pénale, relève de l'appréciation du juge.

In fine, si l'objectif de souveraineté minière n'est pas en cause, c'est bien l'empilement des structures qui pose problème. En moins de quatre ans, sept organes ont été créés ou réorganisés au Mali, sans qu'aucun texte ne définisse clairement la répartition de leurs compétences.

Dès lors, le remède ne consiste pas à créer un organe supplémentaire, mais à désigner un chef de file responsable de l'ensemble de la chaîne et à instaurer un échange d'informations douanières avec les Émirats arabes unis. Car l'État contrôle mieux l'or qu'il connaît que celui qu'il se contente de pourchasser.

Soumaila Lah, enseignant chercheur, Université des sciences juridiques et politiques de Bamako