Comment mobiliser davantage les capitaux africains, réduire la dépendance aux financements extérieurs et orienter l'épargne locale vers des investissements productifs ? Réunis à Tanger dans le cadre du MEDays Investments Summit (MIS) 2026, décideurs, investisseurs et acteurs institutionnels ont plaidé pour une transformation des mécanismes de financement du continent, fondée sur le développement des marchés de capitaux, le financement en monnaie locale et le recours à des instruments financiers innovants.

Au-delà de la recherche de financements internationaux, les échanges ont mis en évidence la nécessité pour l'Afrique de mieux exploiter ses propres ressources financières. La mobilisation de l'épargne intérieure, la valorisation des actifs existants, la préparation des projets et le renforcement de la confiance des investisseurs constituent autant de leviers pour accompagner la transformation structurelle des économies africaines.

Le financement en monnaie locale pour réduire le risque de change

Le recours aux devises étrangères dans le financement du développement demeure une source de vulnérabilité pour les économies africaines, notamment lorsque les revenus générés par les investissements sont libellés en monnaie locale.

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Ruurd Brouwer, directeur général de The Currency Exchange Fund (TCX), a illustré cette problématique en évoquant le premier prêt de la Banque mondiale, accordé en 1947 à la France en dollars américains. Selon lui, malgré un taux d'intérêt nominal modéré, la dépréciation du franc français avait porté le coût effectif de l'emprunt à plus de 25 %.

Pour limiter ces risques, il a plaidé pour une généralisation des financements en monnaie locale, reposant sur une double dynamique : une offre plus systématique de la part des institutions financières et une demande plus affirmée des emprunteurs africains.

Le dirigeant de TCX a également souligné que certains investisseurs privés étaient disposés à assumer le risque de change lorsqu'il était dissocié du risque de crédit. Les mécanismes de couverture de change peuvent ainsi faciliter le financement des marchés dits « frontières », sur lesquels les banques commerciales interviennent encore peu.

Des instruments financiers innovants pour soutenir la transformation économique

L'approfondissement et l'intégration des marchés financiers africains apparaissent également comme des conditions essentielles à la diversification des sources de financement.

Ababacar Diaw, directeur général et membre du conseil d'administration d'Impaxis Securities, basé à Dakar, a notamment mis en avant le potentiel du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), ainsi que des initiatives visant à renforcer l'interconnexion des places financières africaines et à développer les marchés obligataires en monnaie locale, notamment à travers l'African Local Currency Bond Fund (ALCB Fund).

Parmi les solutions évoquées figurent les émissions d'obligations vertes et durables, notamment à travers la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), le refinancement hypothécaire de long terme, à l'image de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire (CRRH-UEMOA), ainsi que les émissions obligataires groupées, ou basket bonds.

Ces dernières permettent à plusieurs petites et moyennes entreprises d'accéder collectivement aux marchés de capitaux. Une opération réunissant cinq entreprises en Côte d'Ivoire a notamment été citée pour illustrer les possibilités offertes par ce mécanisme.

Ababacar Diaw a également insisté sur le potentiel du recyclage d'actifs (asset recycling), qui consiste à valoriser des infrastructures existantes afin de dégager des ressources destinées à de nouveaux investissements, sans nécessairement accroître l'endettement souverain.

La concession de 25 ans du pont de Sénégambie, en Gambie, avec Africa50, illustre cette approche qui permet de mobiliser des capitaux à partir d'actifs publics tout en préservant leur propriété.

Renforcer la préparation des projets et la confiance des investisseurs

La disponibilité des capitaux ne suffit toutefois pas à déclencher l'investissement. Leur mobilisation reste étroitement liée à la qualité des projets, à la gouvernance et à la crédibilité de leur environnement économique et institutionnel.

Lena Sene, présidente-directrice générale de DCA Africa, a rappelé que les investisseurs examinent les risques de pertes avant même d'évaluer les perspectives de rendement.

La fiabilité des partenaires locaux, les risques macroéconomiques et géopolitiques, la solidité des engagements contractuels, les perspectives de revenus ainsi que les conditions de sortie et de rapatriement des capitaux figurent parmi les principaux critères de décision.

Elle a également appelé à dépasser une lecture uniforme du continent africain, dont les économies présentent des niveaux de maturité et des profils de risque différents. Évoquant notamment la dynamique des investissements directs étrangers au Maroc, elle a insisté sur la nécessité de transformer les rencontres économiques et les intentions d'investissement en flux financiers effectifs, grâce notamment à une plus grande transparence.

Dans le même esprit, Maggie Gu, fondatrice et présidente de Tomorrow Foundation, basée en Suisse, a estimé que le déficit de préparation des projets, sur les plans stratégique, infrastructurel, commercial, humain et technologique, constituait un obstacle majeur à l'investissement.

Elle a plaidé pour le recours au capital catalytique (catalytic capital), un mécanisme permettant de soutenir les initiatives à un stade précoce, de réduire certains risques et de faciliter l'arrivée d'autres investisseurs.

S'appuyant sur l'expérience de sa fondation à travers l'initiative « AI for All », elle a également souligné l'importance d'investir dans le capital humain, l'innovation technologique et l'entrepreneuriat numérique, tout en veillant à ce que les avancées technologiques répondent aux besoins des populations.

Repenser l'architecture financière africaine et renforcer la souveraineté économique

La souveraineté financière a occupé une place centrale dans les échanges. Loin de signifier un isolement vis-à-vis des marchés internationaux, elle a été présentée comme la capacité du continent à renforcer ses institutions, à approfondir ses marchés de capitaux et à diversifier ses sources de financement.

Dans cette perspective, les initiatives visant à repenser l'architecture financière africaine, notamment la NAFAD, ont été évoquées comme des pistes de réflexion pour renforcer l'autonomie financière du continent et améliorer les mécanismes de mobilisation des ressources.

L'expérience marocaine, à travers Casablanca Finance City et le Fonds Mohammed VI pour l'investissement, a également été mise en avant pour illustrer les possibilités de structuration des marchés financiers et de mobilisation des capitaux publics et privés.

Les intervenants ont insisté sur la nécessité de mieux articuler les politiques publiques avec les stratégies d'investissement des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des investisseurs institutionnels et du secteur privé.

Il s'agit notamment de passer d'une logique de dépendance aux financements extérieurs à une stratégie de mobilisation d'investissements productifs, en s'appuyant sur les fonds propres, le crédit privé, les capitaux institutionnels et les partenariats public-privé.

Cette évolution suppose également de réduire le décalage entre la perception internationale du risque africain et les réalités économiques propres à chaque marché.

Mobiliser les capitaux africains pour accélérer l'industrialisation

En conclusion des échanges, Khaled Igué, fondateur et président du Club 2030 Afrique, a rappelé que le continent disposait déjà d'importantes ressources financières, notamment à travers l'épargne intérieure, les transferts de fonds des diasporas et les marchés financiers régionaux.

Selon lui, le principal défi réside dans la capacité à convertir ces ressources en investissements productifs grâce à des instruments financiers plus accessibles, mieux structurés et davantage interconnectés.

Soulignant les disparités entre les politiques monétaires et les cadres macroéconomiques des pays africains, il a appelé à une meilleure structuration de l'épargne locale, à l'accélération de la transformation industrielle et au renforcement de l'intégration régionale.

L'engagement des acteurs économiques et des épargnants africains dans le financement du développement de leur propre continent constitue, selon lui, une condition essentielle pour transformer le potentiel démographique et économique de l'Afrique en prospérité durable.

Au terme des échanges, un enjeu majeur se dégage : au-delà de sa capacité à attirer les capitaux internationaux, l'Afrique doit renforcer sa capacité à mobiliser, structurer et investir ses propres ressources pour devenir pleinement actrice du financement de son développement.