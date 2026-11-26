A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce 25 novembre, le constat en RDC est celui d'un Etat qui apparait encore peu efficace face aux violences genrées.

Un peu plus de dix ans après l'adoption d'une loi destinée à renforcer les droits des femmes, les violences à leur encontre demeurent un phénomène de grande ampleur en République démocratique du Congo (RDC), même si plusieurs indicateurs montrent une amélioration relative de la situation.

Le cadre juridique congolais a été renforcé ces deux dernières décennies. Après les réformes de 2006 sur les violences sexuelles, la RDC a adopté la loi du 1er août 2015 portant modalités d'application des droits de la femme et de la parité.

Le texte vise à lutter contre les discriminations, à promouvoir la participation des femmes à la vie publique et à garantir leur protection contre "les violences (...) dans la vie publique et dans la vie privée".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Baisse des violences physiques sur dix ans

Sur le plan statistique, les principales données disponibles proviennent des Enquêtes démographiques et de santé (EDS), conduites tous les dix ans.

Selonl'EDS RDC II, réalisée en 2013-2014, plus de la moitié des femmes âgées de 15 à 49 ans, soit 52 %, déclaraient avoir subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans.

Par ailleurs, 27 % des femmes rapportaient avoir été victimes de violences sexuelles à un moment quelconque de leur vie et 16 % au cours de l'année précédente.

Dix ans plus tard, les résultats de l'EDS-RDC III 2023-2024 font apparaître une baisse de la plupart de ces indicateurs.

Selon la dernière enquête, 37 % des femmes âgées de 15 à 49 ans déclarent avoir subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans, contre 52 % lors du rapport précédent.

Cette tendance à la baisse se confirme d'ailleurs depuis la première Enquête démographique et de santé, réalisée en 2007.

La rareté des plaintes

Cependant, les résultats varient géographiquement. Kinshasa, mais aussi les provinces en conflit du Nord-Kivu et du Sud Kivu, affichent des taux relativement bas de "violences causées par un partenaire intime".

A l'inverse, les provinces du Haut Uele, de la Tshopo et du Kasaï Central enregistrent des pourcentages deux fois plus élevés.

Enfin, les faits sont rarement déclarés. Selon l'EDS-RDC III, 66 % des femmes ayant subi des violences physiques ou sexuelles n'ont jamais recherché d'aide et n'en ont jamais parlé à personne.

Face à ce constat, les Femmes juristes pour les droits de la femme dénoncent les accords à l'amiable qui permettent aux auteurs de viol d'échapper à une condamnation, en échange du versement d'une indemnité financière.

Une pratique qui se solde aussi, souvent, par des mariages forcés.

La juriste Maguy Panza dénonçait ainsi, en avril dernier dans une interview à la DW, le fait que c'est souvent la famille, et non la victime, qui perçoit l'argent de l'indemnisation.

"Les violences sexuelles touchent surtout des personnes vulnérables qui sont pauvres", expliquait-elle. "Mais il y a aussi le fait que les dommages et intérêts ne sont pas donnés aux victimes et c'est ce qui est à la base des arrangements entre les parties."

Près de 50 000 enfants violés

Les données collectées par les organisations humanitaires témoignent d'une aggravation des violences sexuelles dans les provinces orientales, touchées par les conflits armés. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de "partenaires intimes", mais bien des viols comme armes de guerre.

Le rapport annuel 2025 du Cluster Protection RDC, qui regroupe le travail des agences des Nations unies, confirme la prise en charge de 127 690 victimes de violences basées sur le genre (VBG).

"Cela correspond à une femme violée toutes les quatre minutes", a récemment rappelé Mady Biaye, le principal représentant en RDC de l'agence des Nations unies pour la santé sexuelle et reproductive (UNFPA).

Ce même document du Cluster Protection RDC précise "que 39 % (des prises en charge) concernent des enfants, 59 % des adultes et 2 % des personnes âgées".

39 % d'enfants représentent 49 800 personnes, des adolescentes pour la plupart, âgées en moyenne de 12 à 17 ans.

Réduction des aides humanitaires

Certaines de ces victimes sont recueillies au centre de l'organisation Afia Mama, situé à Ngaliema, une commune des hauteurs de Kinshasa.

Rosette Keta, une mère de dix enfants, a vécu l'horreur lors de la chute de Goma, en 2025. Elle avait rapporté ce témoignage terrible auprès de notre journaliste, Nancy Tshimueneka :

"Après la fuite de mon mari, les rebelles sont venus me chercher, mon fils aîné de 19 ans et moi. Ils ont obligé l'enfant à coucher avec moi... L'enfant a refusé et ils lui ont tiré dessus ! Il est mort sur place ! Après, ils ont commencé à me violer, plus de quatre personnes, à tour de rôle, et ils m'ont laissé partir."

Les principaux facteurs de risques pour ces violences sexuelles demeurent les conflits armés, la présence de groupes rebelles et les mouvements de population fuyant ces violences, dans un pays qui comptait 6,4 millions de déplacés internes fin 2025.

L'agence onusienne UNFPA alerte également sur la fermeture de plus de la moitié des structures de prise en charge des violences basées sur le genre, à la suite des réductions des financements humanitaires.

Dans certaines zones, entre 90 % et 100 % des structures de soutien aux survivantes ont dû suspendre leurs activités.