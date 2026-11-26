La réforme du temps de travail dans l'administration publique impose désormais de nouvelles exigences aux agents de l'État. À l'occasion d'une séance de vulgarisation, organisée le 25 novembre à Brazzaville, la directrice de cabinet du ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, Claudia Olga Ouamabia, a exhorté les cadres et agents de son département ministériel à s'approprier et à respecter rigoureusement les nouvelles dispositions réglementaires.

La réforme de l'administration publique commence par le respect des règles qui encadrent son fonctionnement. C'est le message porté par Claudia Olga Ouamabia devant les cadres et agents du ministère de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement. Au cours de la séance de vulgarisation consacrée aux nouvelles dispositions sur le temps de travail, la directrice de cabinet a insisté sur la nécessité de faire de la discipline professionnelle un principe permanent de fonctionnement des services publics.

Cette démarche s'inscrit dans la dynamique d'amélioration de la performance de l'administration, impulsée par le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Le ministre d'État, en charge de ce département, Pierre Mabiala, a engagé la vulgarisation de ces dispositions afin de favoriser leur appropriation par les agents publics.

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En application de l'article 121 de la loi n° 68-2022 du 16 août 2022, le décret fixant la durée du temps de travail journalier et les horaires dans les administrations publiques établit celle-ci à sept heures par jour, soit trente-cinq heures par semaine, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Le texte prévoit toutefois plusieurs régimes de fonctionnement, en fonction de la nature et des particularités des services publics, à savoir la journée continue, la journée à deux temps ainsi que le travail par roulement ou par rotation.

Pour les administrations et établissements publics fonctionnant en journée continue, les horaires sont fixés de 8 heures à 15 heures, avec une pause de 30 minutes, de 12 heures à 12 heures 30. Dans les établissements publics à caractère administratif soumis au régime de la journée à deux temps, le travail s'effectue de 8 heures à 12 heures, puis de 13 heures 30 à 16 heures 30, après une interruption méridienne.

En rappel, certains secteurs obéissent néanmoins à des modalités particulières. C'est notamment le cas des établissements d'enseignement général et technique, dont les horaires sont organisés selon les cycles et les rotations.

Dans les services publics de la communication et des médias, le personnel administratif travaille de 8 heures à 15 heures, avec une pause de 30 minutes, tandis que les journalistes sont soumis à un régime de travail du lundi au dimanche, sans pause prévue dans les dispositions présentées.

Hormis ces horaires, Claudia Olga Ouamabia a appelé les agents à traduire ces prescriptions dans leurs comportements professionnels. Ponctualité, assiduité, présence effective au poste de travail, justification des absences et des retards, mais également continuité du service constituent, selon elle, les principales exigences auxquelles chaque agent doit se conformer.

La directrice de cabinet a annoncé, par ailleurs, des descentes inopinées des autorités compétentes en matière de fonction publique et de contrôle d'État. Une perspective qui, a-t-elle souligné, ne devrait cependant pas constituer la principale motivation des agents. « Notre discipline ne doit pas dépendre des contrôles annoncés », a-t-elle martelé.