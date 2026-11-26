Dakhla, 25 sept (APS) - Plus de 200 Sénégalais sont actuellement incarcérés dans sept prisons marocaines, dont 80% pour des infractions liées à la migration irrégulière vers les îles Canaries, a-t-on appris de Babou Sène, le consul général du Sénégal à Dakhla, dans le sud du Maroc.

"Plus de 200 Sénégalais sont détenus dans sept prisons marocaines, dont 80% pour des faits d'émigration irrégulière. Quinze pour cent sont incarcérés pour d'autres affaires comme le trafic de drogue", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec l'APS.

La migration irrégulière étant criminalisée dans la législation marocaine, les passeurs écopent entre 2 et 3 ans de prison. En cas de décès au cours d'une traversée, ils encourent une peine de 10 ans", a-t-il ajouté.

Selon le diplomate, une cinquantaine de demandes de transfèrement au Sénégal de détenus sont en cours de traitement, dans le cadre de la convention entre Dakar et Rabat sur l'assistance aux personnes détenues et le transfert des personnes condamnées, dont le projet de loi a été adopté à l'unanimité, le 11 mars 2025, par l'Assemblée nationale.

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"1 587 Sénégalais interceptés à bord de 21 pirogues, entre le 1er janvier et le 19 novembre 2026"

Consul général du Sénégal à Dakhla depuis l'ouverture du consulat en 2021, Babou Sène administre une circonscription couvrant trois régions : Dakhla-Oued Ed-Dahab, où se trouve le siège du consulat ; Laâyoune-Sakia El Hamra, qui abrite Laâyoune, la principale ville du Sahara marocain ; ainsi que la région de Guelmim-Oued Noun, surnommée "La porte du Sahara".

Il estime à environ 5 000 personnes, le nombre de Sénégalais résidant dans cette circonscription, dont 2 642 disposant de la carte consulaire.

"Environ 500 sont en situation régulière, car titulaires de la carte de séjour appelée carte d'immatriculation au Maroc", a-t-il précisé, soulignant que "la quasi totalité des Sénégalais installés à Dakhla exerce un métier sur les 40 professions et activités professionnelles répertoriées comme auto-entrepreneurs ou employés dans des entreprises privées".

Evoquant la question de la migration irrégulière, il a fait savoir que "1 587 Sénégalais à bord de 21 pirogues de candidats à l'émigration irrégulière en direction des Îles Canaries ont été secourus par la marine royale marocaine, entre le 1er janvier et le 19 novembre 2026".

Il sont actuellement hébergés dans les centres d'accueil de Bir-Gandouz et d'Al Argoub, a dit Babou Sène.