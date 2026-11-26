Dakar — Le pavillon national de la République démocratique du Congo (RDC), pays invité d'honneur de la 16e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art 2026), propose une traversée de l'histoire et de la création artistique congolaises à travers une exposition intitulée "Quatrième Temps : le temps comme matière vivante".

Installée à l'ancien Palais de Justice, au Cap Manuel, l'exposition invite à appréhender le temps non comme une simple succession d'événements ou une chronologie linéaire, mais comme une matière vivante traversée par les mémoires, les résistances, les transformations et les possibilités de devenir.

La démarche curatoriale en oeuvre s'articule autour de quatre notions fondamentales : la mémoire, la résistance, l'invention et la conscience.

Ces quatre temps ne correspondent pas à des périodes historiques distinctes, mais constituent des moments qui se répondent, se prolongent et parfois se confrontent.

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Le premier volet, consacré aux "Pionniers : inscription d'une mémoire", met en lumière les artistes qui ont contribué à façonner les langages de l'art congolais et ouvert de nouvelles perspectives esthétiques.

À travers les oeuvres de Djilatendo, Albert Lubaki, Pilipili Mulongoy, Mwenze Kibwanga et André Lufwa, cette séquence souligne la diversité des formes et des sensibilités qui ont marqué l'histoire artistique de la RDC.

Parmi les tableaux présentés figurent notamment "La chasse" (1965) et "Village" (1975), deux huiles sur toile de Mwenze Kibwanga, ainsi que "Les antilopes" (1970) et "Oiseaux" (1960), de Pilipili Mulongoy. Ces oeuvres témoignent notamment de l'intérêt des artistes pour la faune, les paysages et les scènes de la vie quotidienne.

La dimension mémorielle est également illustrée par la collection d'archives de Baudouin Bikoko, qui rassemble des photographies historiques et des travaux d'Ambroise Ngaimoko, notamment une série d'oeuvres sans titre réalisées entre 1960 et 1970. Ces documents contribuent à restituer des fragments de l'histoire sociale et visuelle du Congo.

La résistance comme acte de préservation et de transformation

Le deuxième temps, intitulé "La Résistance : tenir, répondre, transformer", explore les tensions qui traversent les sociétés, les récits et les expériences individuelles.

À travers les démarches de Cathers Mondembo, Hilary Balu et Pathy Tahindele, cette partie interroge les différentes formes de résistance face aux contraintes, aux déséquilibres et aux rapports de pouvoir qui influencent les manières d'habiter le monde.

La résistance ne se limite pas à l'opposition à une force extérieure. Elle peut également prendre la forme d'une mémoire préservée, d'une parole maintenue ou d'une remise en question des représentations dominantes.

Dans cette perspective, les oeuvres deviennent des espaces de questionnement des perceptions, notamment à travers les représentations du corps, les choix de matériaux et l'évocation d'histoires marginalisées.

Parmi les créations exposées figure "Ekongo Inzambi" (2023), de Hilary Balu, une oeuvre grand format (215 x 300 cm) réalisée à partir d'un mélange d'huile, d'acrylique, d'encre d'impression et de grattage à la lame de rasoir sur toile.

L'invention pour déplacer les possibles

Le troisième volet, consacré à "L'Invention : déplacer les possibles", met l'accent sur l'expérimentation et le renouvellement des formes artistiques.

Les travaux de Maurice Mbikayi, Gédéon Kasangati et Jean Katambayi Mukendi explorent les possibilités de transformation des matériaux, des objets, des techniques et des imaginaires.

L'invention est ici envisagée comme un processus de recherche et de recomposition. Elle peut naître du détournement d'un objet, de la modification de son usage ou de la rencontre entre différents systèmes de pensée et de création.

L'oeuvre "Afrolampes" (2025) de Jean Katambayi, réalisée au stylo à bille sur papier Bristol (100 x 70 cm), illustre cette démarche expérimentale autour du dessin et de la transformation des formes.

L'objet artistique devient ainsi un espace d'expérimentation où matière, technique, fonction et imagination se conjuguent pour faire émerger de nouvelles possibilités, en réponse notamment aux contraintes et aux réalités contemporaines.

Le visiteur au coeur du quatrième temps

Le parcours s'achève sur une quatrième séquence intitulée "Le Temps immatériel", qui place le visiteur au centre de l'expérience artistique.

Un grand miroir installé au terme de l'exposition constitue le dispositif symbolique de cette dernière étape.

Après avoir porté son regard sur les oeuvres et les trajectoires artistiques, le visiteur est invité à se regarder lui-même.

Ce miroir établit ainsi un lien entre l'expérience des oeuvres et la conscience individuelle. L'image qu'il renvoie, immédiate et visible, ne révèle toutefois qu'une partie de l'individu, laissant place à tout ce qui demeure invisible.

Cette dernière étape ouvre une réflexion sur l'héritage des générations précédentes, les responsabilités face aux enjeux du présent et les formes de pensée, de relation et de transmission susceptibles de contribuer à la construction de l'avenir.

À travers "Quatrième Temps : le temps comme matière vivante", le pavillon national de la RDC propose ainsi une lecture de la création artistique comme un dialogue permanent entre héritage, affirmation, renouvellement et conscience de soi.

Au-delà de la mise en valeur du patrimoine artistique congolais, cette exposition invite à une réflexion plus large sur les rapports entre mémoire, identité, création et devenir collectif.