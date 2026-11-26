Tambacounda — L'armée et la gendarmerie apportent leur concours aux services des Eaux et Forêts dans la lutte contre la coupe abusive de bois et les infractions liées à l'exploitation irrégulière des ressources naturelles dans la région de Tambacounda (est), a assuré le gouverneur de ladite région, Abdourahmane Ndiaye.

"On s'est rendu compte que les Eaux et Forêts ne suffisaient pas, en tout cas, à faire le travail. Ce qui fait que même l'armée et la gendarmerie contribuent à la protection de l'environnement", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à l'Agence de presse sénégalaise (APS), en perspective de la tournée économique que le président de la République va effectuer dans les régions de Tambacounda et Kédougou, du 26 au 29 novembre 2026.

Selon le gouverneur de la région de Tambacounda, les forces de défense et de sécurité, présentes dans les différentes localités de la région, interviennent également dans la répression des infractions constatées au cours de leurs déplacements.

En complément de ces mesures de surveillance, les autorités misent sur la sensibilisation des populations et les opérations de reboisement pour préserver les ressources forestières.

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"Nous faisons également beaucoup de sensibilisation, mais également beaucoup de reboisement pour pouvoir assurer la continuité et permettre aux générations futures de profiter de cette richesse-là", a-t-il indiqué.

Abdourahmane Ndiaye a également évoqué le recours aux forêts aménagées, un dispositif qui permet de concilier l'exploitation des ressources forestières et leur régénération.

Dans ces espaces, a-t-il expliqué, la coupe est autorisée suivant un système de rotation des parcelles.

"Il y a des forêts qui sont dédiées, qu'on appelle souvent des forêts aménagées où la coupe est permise, mais vous coupez et vous reboisez de l'autre côté", a-t-il précisé.