Dakar, 25 nov (APS) - Les ambassadrices et cheffes de missions en poste à Dakar ont appelé à l'union pour "protéger la femme et la fille dans l'espace numérique", dans une déclaration rendue publique mardi, jour de lancement des "16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles" (25 novembre-10 décembre).

Elles ont invité les États, les plateformes et leurs partenaires à s'engager, en ligne comme hors ligne, à garantir la justice, à protéger les victimes avec "le retrait rapide des contenus, l'accompagnement juridique et psychosocial, les réponses conçues avec les jeunes femmes".

Intitulée "Derrière chaque écran, une femme : la protéger est notre responsabilité", la déclaration relève que "chaque message de haine, chaque image volée, chaque menace reçue sur un téléphone atteint une femme ou une jeune fille qui a peur, qui se tait, parfois qui s'efface ou l'expose à des situations aux conséquences non maitrisées".

"Cyberharcèlement, traque numérique, images intimes diffusées sans consentement, contenus truqués (deepfakes) : en ligne ou hors ligne, la violence est la même, et ses blessures aussi", lit-on dans la déclaration.

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A travers le monde, 38 % des femmes ont déjà vécu des violences en ligne, selon un rapport de ONU Femmes cité par cette déclaration. "Leur demander de se retirer des réseaux serait une double peine", ajoute le texte.

Pour ces diplomates en poste à Dakar, "la réponse est collective", puisqu'il revient "aux États de garantir la justice, aux plateformes d'intégrer la sécurité dès la conception, aux médias, à la société civile et aux familles de cultiver le respect et le consentement".

La déclaration souligne que "la réponse ne se construira pas sans les jeunes femmes, premières à vivre le numérique, elles en connaissent les risques comme les solutions : elles sont des actrices du changement, pas seulement des victimes à protéger".

"Leur voix doit peser dans la conception des outils et dans les décisions qui façonnent les technologies de demain. Notre ambition : un numérique où chaque femme et chaque jeune fille est en sécurité, libre de s'exprimer et d'influencer", indique le texte.

Les femmes ambassadrices et cheffes de mission au Sénégal ont réitéré leur engagement "aux côtés de chaque femme et de chaque jeune fille", estimant que "leurs droits ne s'arrêtent pas à l'écran".

La campagne des "16 Jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles" va se poursuivre jusqu'au 10 décembre prochain, sur le thème "Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles : garantir la justice, protéger les survivantes et mettre fin à l'impunité".