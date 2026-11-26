Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 25 novembre 2026, la capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de 287,512 milliards de FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 31 643,407 milliards de FCFA contre 31 930,919 milliards de FCFA la veille. Cette situation est occasionnée principalement par la capitalisation du marché des actions qui connait une forte baisse de 284,757 milliards, en passant de 18 511,176 milliards de FCFA la veille à 18 226,419 milliards de FCFA ce mercredi 25 novembre 2026.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait un repli de 2,755 milliards, s'établissant à 13 416,988 milliards de FCFA contre 13 419,743 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 2,221 milliards de FCFA contre 2,238 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 17 millions.

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Les indices en sont à leur neuvième journée de baisse ininterrompue, accentuant le marasme de la bourse. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 1,54% à 464,78 points contre 472,04 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 est en baisse de 1,59% à 224,99 points contre 228,62 points précédemment. Pour sa part, l 'indice BRVM Prestige s'est replié de 1,41% à 178,37 points contre 180,92 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, il enregistre une baisse de 1,16% à 315,20 points contre 318,89 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) connait une variation négative de 1,54% à 187,30 points contre 190,23 points le 23 novembre 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 5,97% à 4 350 FCFA), VIVO Energy Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 1 900 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 5,53% à 1 335 FCFA), Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 7 800 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (plus 3,57% à 2 900 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 1 365 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 6,38% à 29 000 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 5,88% à 4 000 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 5,64% à 23 495 FCFA) et SODE Côte d'Ivoire (moins 5,45% à 10 400 FCFA).