Le gouverneur du Maniema, Mussa Kabwankubi, a annoncé que, dès l'année prochaine, chaque chef de village, chef de chefferie, chef de secteur et administrateur de territoire devra disposer d'au moins un hectare consacré à une culture vivrière ou pérenne. Cette mesure vise à accroître la production agricole et à réduire les prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux.

L'annonce a été faite lundi 23 novembre dans le cadre des efforts engagés par le gouvernement provincial pour lutter contre la hausse des prix des produits de première nécessité.

Selon le gouverneur, l'amélioration de l'approvisionnement des marchés ne dépend pas uniquement de la réhabilitation des routes, mais également du renforcement de la production agricole locale.

Faire de l'agriculture une priorité

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Pour Mussa Kabwankubi, les autorités administratives doivent jouer un rôle moteur dans la relance du secteur agricole.

« À partir de l'année prochaine, il sera obligatoire pour tous les chefs de villages, les chefs de chefferies, les chefs de secteurs et les administrateurs de territoires de disposer d'au moins un hectare de cultures vivrières ou pérennes », a-t-il déclaré.

Le gouverneur affirme montrer l'exemple à travers ses propres activités agricoles.

« L'année dernière, j'avais déjà mis en valeur 12 hectares. Cette année, nous sommes passés à 25 hectares et nous comptons aller encore plus loin l'an prochain », a-t-il indiqué.

Les députés provinciaux également concernés

Selon le gouverneur, cette initiative pourrait être étendue à d'autres responsables publics.

Il affirme avoir engagé des discussions avec le président de l'assemblée provinciale afin que les députés provinciaux soient également associés à cette démarche.

Pour les autorités provinciales, la relance de l'agriculture constitue un levier essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire et soutenir le développement économique du Maniema.

« Produire davantage pour faire baisser les prix »

Le gouverneur estime que les infrastructures routières, bien qu'importantes, ne suffisent pas à elles seules à réduire le coût des produits vivriers.

« On peut ouvrir les routes, mais si les populations ne produisent pas davantage, les prix ne baisseront pas. La réhabilitation des routes est importante, mais la relance de la production agricole l'est tout autant », a souligné Mussa Kabwankubi.

À travers cette mesure, le gouvernement provincial entend encourager une plus grande implication des autorités locales dans la production agricole afin de renforcer l'offre sur les marchés et de contribuer à la baisse des prix des denrées alimentaires.