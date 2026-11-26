La rocade de Kinshasa présente déjà des signes de dégradation sur certains de ses tronçons alors que les travaux ne sont pas encore totalement achevés. Cette situation suscite des inquiétudes parmi plusieurs riverains et observateurs qui dénoncent l'apparition précoce de fissures, de dégradations de la chaussée et de problèmes liés aux canalisations d'eau.

Selon plusieurs habitants, certaines conduites installées le long de l'ouvrage se détériorent rapidement, exposant certains secteurs à des risques d'érosion.

Les inquiétudes concernent notamment des tronçons situés à la cité Millenium, où des canalisations d'eau auraient subi des dommages, mais également certaines portions de chaussée à hauteur de Mongala, après l'échangeur de Mitendi en cours de construction.

Des signes d'érosion sont également signalés vers le secteur de Ndjili Brasserie.

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Pour les riverains, ces détériorations surviennent peu de temps après l'asphaltage de certaines sections de la rocade.

Un expert remet en cause certains choix techniques

L'ingénieur Tychique Anasema, spécialiste en hydraulique à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics (INBTP), estime que la situation mérite une attention particulière.

Selon lui, un ouvrage de cette envergure est censé offrir une durée de vie nettement plus importante.

L'expert évoque notamment des préoccupations liées à la qualité des matériaux utilisés ainsi qu'au respect de certaines normes techniques lors de l'exécution des travaux.

Rejoignant les observations formulées par le Conseil régional des experts et économistes urbanistes du Congo (CREEUK), il met également en avant ce qu'il considère comme un sous-dimensionnement de certaines canalisations d'eau ainsi que de certaines couches de revêtement.

Au moment de la rédaction de cet article, les tentatives visant à obtenir la réaction de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), l'organisme chargé du suivi de ce projet, n'avaient pas abouti.