Le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a appelé mardi 24 novembre au renforcement de la sécurité juridique et judiciaire des investissements dans le secteur minier en République démocratique du Congo (RDC). Il a notamment insisté sur la lutte contre la fraude, la corruption et l'exploitation illicite des ressources naturelles, qu'il considère comme des conditions essentielles à l'amélioration du climat des affaires.

Le ministre s'exprimait à l'occasion de la douzième édition du Forum économique international Makutano Mining 2026, organisée à Kinshasa, lors d'une session consacrée au positionnement de la RDC dans le prochain cycle d'investissements miniers.

« Ma conviction est simple : il n'y a pas de climat des affaires solide sans justice crédible », a déclaré Guillaume Ngefa, soulignant que la crédibilité de l'appareil judiciaire constitue un facteur déterminant pour attirer les investisseurs et garantir la sécurité de leurs engagements.

Renforcer la traçabilité des minerais

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Face à la demande mondiale croissante en minerais stratégiques, notamment le cuivre, le cobalt et le lithium, le ministre a insisté sur la nécessité de garantir la stabilité des règles, la protection des investisseurs et le respect de la législation nationale.

Abordant la question de la souveraineté minière, il a estimé que la maîtrise des ressources naturelles ne devait pas se limiter à leur extraction, mais s'étendre également à leur transformation, leur transport et leur commercialisation.

« La souveraineté permanente sur les ressources naturelles ne s'arrête pas à la mine. Elle doit s'étendre de l'extraction à la transformation, du transport à la commercialisation, jusqu'à la maîtrise des mécanismes de valorisation de nos ressources », a-t-il indiqué.

Dans le cadre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Garde des Sceaux a également plaidé pour le renforcement de la traçabilité des minerais et la lutte contre les prélèvements indus ainsi que l'exploitation illicite des ressources naturelles. Il a notamment dénoncé les activités qui contribuent, selon lui, au financement des conflits armés dans l'Est du pays.

Le ministre a, par ailleurs, condamné l'occupation illégale de concessions minières par des hommes en uniforme dans l'espace du Grand Katanga, rappelant que « nul n'est au-dessus de la loi ».

Plus de 60 injonctions judiciaires en une année

Présentant les actions entreprises par son ministère, Guillaume Ngefa a fait état de plus de soixante injonctions judiciaires adressées au cours des douze derniers mois. Celles-ci concernent notamment:

l'exploitation illégale des ressources naturelles

l'occupation de concessions minières

le travail des enfants

les crimes environnementaux

la corruption.

Parmi les dossiers évoqués figure une injonction adressée, le 2 novembre, au procureur général près la Cour de cassation, en vue de l'ouverture d'enquêtes sur une fraude minière présumée dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Selon le ministre, plus de 500 camions et engins ont été saisis dans le cadre de cette affaire.

Le Tribunal pénal économique et financier bientot opérationnel

Le ministre d'État a également annoncé son engagement à rendre pleinement opérationnel, dans un délai de douze mois, le Tribunal pénal économique et financier, créé le 14 mars 2026.

Cette juridiction spécialisée devrait compter au moins 40 magistrats répartis dans cinq sections, dont une consacrée au trafic illicite des ressources naturelles. Sa mise en activité devrait, selon les orientations présentées par le ministre, contribuer au renforcement de la lutte contre les infractions économiques et financières.

Des procédures disciplinaires visant des magistrats

Évoquant l'assainissement de l'appareil judiciaire, Guillaume Ngefa a indiqué que le Conseil supérieur de la magistrature avait traité plus de 400 dénonciations. Environ 325 magistrats feraient actuellement l'objet de procédures disciplinaires ou pénales.

Le ministre a également fait état de sanctions prises contre des huissiers et de radiations d'avocats, à la suite de leur implication dans des activités illicites, notamment dans le secteur minier.

À travers ces différentes mesures, le ministre de la Justice entend faire de la crédibilité de l'appareil judiciaire un élément central de l'attractivité des investissements miniers en RDC.