Du 25 novembre au 10 décembre 2026, le Gabon prend part à la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Entre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et celle des droits de l'homme, cette mobilisation rappelle une exigence élémentaire : aucune femme ne devrait avoir à sacrifier sa dignité, sa sécurité ou sa liberté pour tenir la place que la société lui assigne.

« Garantir la justice, protéger les survivantes, mettre fin à l'impunité » : le thème de cette campagne engage à combattre les violences physiques, sexuelles, psychologiques et numériques.

Au Gabon, les agences des Nations unies, notamment l'UNFPA, et plusieurs acteurs nationaux se mobilisent pour sensibiliser, protéger et faciliter l'accès à la justice.

Mais les campagnes se heurtent à des convictions tenaces. Certaines ne se contentent pas de banaliser la violence : elles lui donnent les apparences d'une nécessité.

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Lors d'un échange, un compatriote conteste ainsi la notion même de violences faites aux femmes. Il y voit une importation de valeurs étrangères, incompatible avec nos réalités culturelles.

« Violence faite aux femmes, c'est encore quelle bêtise ? », lance-t-il, avant de dénoncer une conception qui conduirait à une Afrique où « la femme ne peut plus être épouse ».

La suite éclaire le raisonnement : une épouse devrait être éduquée aux valeurs de son mari, et cette éducation impliquerait nécessairement une certaine forme de violence. Il interroge aussi la distinction entre violences physiques et verbales.

Le programme conjugal est singulier : le mari fixe les valeurs, dispense les leçons et choisit les sanctions. L'épouse, elle, est priée d'appeler cela un mariage.

Une épouse est une adulte, pas une élève placée sous tutelle. L'engagement conjugal ne donne à personne le pouvoir de corriger l'autre par la peur, l'humiliation ou les coups. Il ne transforme pas davantage les convictions du mari en règlement intérieur du foyer.

On peut discuter de nos modèles familiaux, examiner nos traditions et contester les discours venus d'ailleurs. Cet exercice est même nécessaire. Encore faut-il que l'argument culturel serve à penser notre société, plutôt qu'à soustraire certains comportements à toute critique.

Car cette défense de « nos valeurs » procède d'un tri commode. On invoque l'autorité, on oublie la réciprocité. On réclame l'obéissance, on néglige le respect. On célèbre la famille tout en excusant ce qui la rend invivable.

Nos héritages culturels ne se réduisent pourtant pas à la domination masculine. Ils portent aussi des exigences de solidarité, de responsabilité et de respect de la personne.

Aucun défenseur autoproclamé de l'Afrique ne peut en confisquer le sens pour faire de la brutalité un brevet d'authenticité.

Une pratique ancienne ne devient pas juste par la seule vertu de son ancienneté. Et une violence ne change pas de nature parce qu'on la rebaptise « éducation ».

Les violences physiques et verbales ont des manifestations différentes. Cette différence ne constitue pas une permission. Les mots peuvent menacer, rabaisser, isoler, installer une peur durable. Les coups blessent et peuvent tuer. Reconnaître ces formes de violence permet de mieux les combattre ; les opposer pour en excuser certaines entretient leur banalisation.

Le mariage repose sur la rencontre de deux personnes qui conservent leur conscience, leur parole et leur intégrité. Le respect mutuel ne menace pas le couple. Il lui donne une chance de durer sans que l'un doive s'effacer pour rassurer l'autre.

Quant à l'idée selon laquelle une femme protégée de la violence ne pourrait « plus être épouse », elle révèle surtout une conception inquiétante de la fonction : il faudrait donc accepter de souffrir pour mériter ce titre.

La tradition mérite mieux que ce rôle d'avocat de la brutalité. Elle se transmet, se discute et se transforme. La préserver exige aussi de regarder ce qu'elle a pu autoriser, couvrir ou laisser faire.

Ces 16 jours d'activisme ne porteront leurs fruits que si la mobilisation entre dans les foyers, les conversations et les consciences. Là où une humiliation passe pour un conseil. Là où une menace devient une preuve d'autorité. Là où l'on demande encore à une femme de se taire pour sauver les apparences.

Ce n'est pas à la femme de supporter la violence pour préserver le mariage. C'est à celui qui l'exerce de cesser de le détruire.