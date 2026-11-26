Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour en audience le Vice-Président du Gouvernement, Herman Immongault, ainsi que Monsieur Terence Lindzondzo Président-Directeur Général de la société Linarch.

L'audience avec le Vice-Président du gouvernement a été consacrée à la présentation de l'état d'avancement de plusieurs dossiers prioritaires et projets structurants confiés au Vice-Président du Gouvernement, conformément aux Très Hautes Instructions du Chef de l'État.

Quatre principaux dossiers ont été examinés à savoir :

- Le recensement des bâtiments inachevés dans la capitale. À l'issue des opérations de recensement conduites par le ministère de l'Habitat, 325 bâtiments inachevés situés le long des principales artères de Libreville ont été identifiés. Cette démarche vise à améliorer le cadre urbain, à assainir le paysage architectural et à renforcer l'attractivité de la capitale.

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- Le point a également été fait sur les opérations de libération des emprises publiques et d'élargissement des voies qui s'inscrivent dans la volonté des pouvoirs publics de rétablir l'ordre dans l'occupation du domaine public, d'améliorer la circulation routière et l'aménagement des espaces urbains dans le grand Libreville.

- La réforme de la subvention des prix des carburants. Dans le contexte des contraintes budgétaires auxquelles l'État est confronté, le gouvernement envisage la suppression, à compter du 1er janvier 2027, de la subvention des prix des carburants, dont le coût est estimé à 35 milliards de FCFA par mois.

Conscient des répercussions potentielles de cette mesure sur le pouvoir d'achat des ménages et les coûts de transport, le Gouvernement prévoit la mise en place de mécanismes d'accompagnement et d'atténuation.

Ces mesures devraient notamment porter sur l'opérationnalisation de la Compagnie Nationale des Transports, avec l'application de tarifs réduits, ainsi que sur un dispositif de soutien au transport des produits de première nécessité, afin de limiter les effets de cette réforme sur le panier des ménages.

- La situation de la CNAMGS. Le Vice-Président du Gouvernement a également présenté les conclusions des travaux de la Taskforce interministérielle mise en place pour examiner la situation de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), confrontée à plusieurs difficultés structurelles et opérationnelles. Les travaux de cette Taskforce ont abouti à la formulation de 23 recommandations. Celles-ci feront l'objet d'un examen approfondi avant leur soumission pour adoption lors du prochain Conseil des ministres.

La seconde audience a été consacrée à l'état d'avancement des travaux réalisés dans la ville de Lastoursville, dans la province de l'Ogooué-Lolo, en prélude à l'organisation de la quatrième édition de la Fête de la Libération, prévue en août 2027.

À cette occasion, le Président-Directeur Général de la société Linarch, a rendu compte au Chef de l'État de l'évolution des chantiers engagés, notamment :

La construction du nouveau commissariat de police de Lastoursville ; la construction de vingt logements d'astreinte modernes de trois et quatre chambres destinés au personnel.

Exécutés par une main-d'oeuvre essentiellement locale, ces travaux affichent un taux d'avancement physique estimé à 80 %, pour une livraison prévisionnelle fixée à juillet 2027.

Le recours à une entreprise gabonaise pour la réalisation de ces infrastructures traduit la volonté du Chef de l'État de promouvoir l'expertise nationale, de soutenir l'entrepreneuriat local et de favoriser la création d'emplois, notamment au bénéfice de la jeunesse.

Ces deux audiences traduisent le suivi rapproché assuré par le Chef de l'État sur la mise en oeuvre des réformes prioritaires du Gouvernement, l'exécution des projets structurants engagés sur l'ensemble du territoire national ainsi que la volonté des pouvoirs publics d'accélérer la transformation du cadre de vie des populations et d'améliorer les services publics.