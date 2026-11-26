Bruxelles, 24 novembre 2026 - BICS, une société du groupe Proximus Global et acteur de premier plan dans le domaine des communications internationales, et Airtel Africa, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et de paiement mobile, ont étendu leur partenariat à long terme afin d'offrir une meilleure expérience d'itinérance et une sécurité de signalisation avancée à des millions d'abonnés voyageant à destination et en provenance de 14 marchés africains.

Cette nouvelle extension comprend une sécurité renforcée de la signalisation et des services d'itinérance, prenant en charge le trafic entrant et sortant entre les différentes régions.

Alors que la connectivité mobile, l'argent mobile et les services numériques connaissent un essor rapide en Afrique subsaharienne, des opérateurs tels qu'Airtel Africa accordent la priorité à la fiabilité et à la sécurité de leurs réseaux afin de soutenir les économies en pleine croissance et les voyages internationaux, tout en luttant contre des menaces de plus en plus sophistiquées.

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Avec plus de 1,1 milliard de comptes d'argent mobile enregistrés, le continent occupe la première place mondiale en termes d'utilisation, ce qui rend la présence de réseaux résilients et sécurisés indispensable à la participation économique.

Dans le cadre de ce partenariat élargi, BICS fournira une sécurité de signalisation renforcée grâce à son pare-feu de signalisation hébergé ; une intelligence réseau avancée pour une détection et une réponse plus rapides aux menaces ; ainsi que des services d'itinérance entrants et sortants renforcés afin de soutenir la base de clients croissante d'Airtel Africa au-delà des frontières.

Ce partenariat s'appuie sur plus d'une décennie de collaboration entre les deux entreprises dans les domaines de la signalisation, de l'itinérance et des services de pare-feu SMS. Jaymy Teh, directeur des produits Connect chez Proximus Global, a déclaré :

« Airtel Africa opère sur certains des marchés mobiles les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde, où la fiabilité et la sécurité sont essentielles à la vie quotidienne. En associant l'expertise inégalée de BICS en matière d'itinérance et de protection de la signalisation à l'envergure d'Airtel, nous offrons une expérience de connectivité plus sûre et plus fluide à des millions d'utilisateurs à travers le continent.Ce dernier accord témoigne de notre capacité à apporter de la valeur à long terme en tant que partenaire mondial de confiance. »

Rohit Marwha, directeur du marketing et des ventes chez Airtel Africa, a déclaré : « Notre partenariat avec BICS est un pilier essentiel de notre stratégie visant à sécuriser et à développer nos services internationaux. Présents dans 14 pays, nous avons besoin d'un partenaire disposant d'une expertise approfondie en matière de sécurité de l'itinérance et de la signalisation. Le renforcement de cette collaboration garantit la protection de nos clients, tant chez eux qu'en déplacement, tout en soutenant l'expansion continue des services numériques. »