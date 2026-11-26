Tunis — Trois jeunes leaders tunisiens : Hiba Ben Aribi, Amine Kacem et Nour Masmoudi ont été sélectionnés par le Fonds mondial pour la nature (WWF) et la Fondation Amano So, pour bénéficier d'un programme de mentorat impliquant 24 jeunes innovateurs africains développant des solutions locales concrètes au service de la nature et des communautés. Ces trois acteurs émergents de la transition écologique représenteront la Tunisie à la cohorte 2027 de ce programme de leadership environnemental.

D'après le WWF Afrique du Nord, les 24 boursiers africains travaillent dans les domaines de la conservation, de l'action climatique, des systèmes alimentaires et de la gouvernance environnementale. Ils viennent de la Tunisie, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de Madagascar, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe.

Quatre d'entre eux mènent des initiatives concrètes sur terrain, dont la tunisienne Hiba Ben Aribi, biologiste et agricultrice originaire de l'île de Djerba, qui mène un projet de régénération des terres familiales et de restauration des habitats naturels à travers l'agriculture régénérative. Elle collabore avec des agriculteurs locaux aînés pour adapter les savoir-faire traditionnels face au changement climatique.

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Les femmes représentent 63 % de cette nouvelle promotion, contre 55 % en 2026 ; 71 % vivent ou travaillent directement avec les communautés rurales et locales.

Ce programme de formation au leadership, qui en est à sa troisième promotion, s'étale sur une durée de neuf mois. Il s'adresse aux figures émergentes du secteur environnemental agissant dans la conservation de la nature, la lutte contre le réchauffement climatique, la souveraineté alimentaire et la gouvernance écologique. Il les aide à se développer, à tisser des liens avec leurs pairs, à pérenniser et à amplifier les solutions locales mises en oeuvre pour relever les défis auxquels sont confrontés la nature et les populations.

Ce programme offrira ainsi à Hiba Ben Aribi, Amine Kacem et Nour Masmoudi les leviers nécessaires pour démultiplier l'impact de leurs initiatives en Tunisie et à l'échelle continentale.

La Fondation Amano So, un réseau mondial de mentorat et de coaching basé à New York, accompagne des dirigeants, des leaders expérimentés et des talents émergents aux États-Unis, en Europe et dans les pays du Sud.