L'acteur et comédien tunisien Arbi Mazni a été hospitalisé en urgence après avoir été retrouvé inconscient et présentant des blessures dans le quartier de Hay Ezzouhour.

Selon plusieurs sources, son état de santé serait préoccupant et aurait nécessité une intervention chirurgicale délicate au niveau de la tête.

D'après les premières informations, le comédien aurait été découvert tôt dans la matinée du mercredi 25 novembre, portant des traces de violence et une blessure à la tête. Un chauffeur de taxi serait intervenu pour le transporter en urgence vers un établissement hospitalier.

Les premiers examens médicaux et radiologiques auraient révélé une hémorragie au niveau de la tête, nécessitant une intervention chirurgicale en urgence. Les circonstances exactes de cet incident demeurent toutefois inconnues.

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Plusieurs versions circulent, évoquant notamment une possible agression lors d'un vol avec violence ou une altercation qui aurait dégénéré. Ces éléments n'ont pas encore été officiellement confirmés.

L'annonce de son hospitalisation a suscité une vague d'inquiétude et de solidarité dans le milieu artistique tunisien. Plusieurs artistes, dont Hanen Chograni et Mariem Ben Moulehem, ont appelé leurs abonnés à lui adresser leurs prières et leurs messages de soutien.

À ce stade, aucune communication officielle n'a permis de confirmer les circonstances de l'incident ni de préciser l'évolution de son état de santé après l'intervention.