« L'évènement reflète concrètement la contribution de TT, l'opérateur national, dans l'écosystème numérique du pays ».

Tunisie Telecom avec son partenaire historique Ericsson Tunisie et l'ambassade du Suède en Tunisie ont clôturé hier le Tunisian-Swedish Games and innovation days, avec notamment une distinction pour les lauréats du green Hackathon.

Un évènement qui traduit à la fois la volonté d'encourager les jeunes à innover, particulièrement dans le domaine, toujours aussi prometteur, du gaming. Il démontre également l'attachement des trois partenaires au développement durable et au recyclage.

« Bien plus qu'un rendez-vous ouvert aux jeunes porteurs de projets dans l'esprit d'un hackathon qui a mis durant deux journées quelque 100 participants en lice, pour le meilleur concept de gaming pour des solutions de durabilité, cette rencontre a démontré que le gaming peut constituer un véritable levier de développement économique, de formation et d'ouverture internationale », explique un communiqué distribué aux journalistes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plus qu'une action de sponsoring

« L'événement d'aujourd'hui n'est pas une simple action de sponsoring de la part de Tunisie Telecom mais elle reflète concrètement la contribution de TT, l'opérateur national, dans l'écosystème numérique du pays à travers le développement des compétences numériques, l'amélioration des performances de connexion, mais également à travers un engagement envers la jeunesse, la créativité et l'innovation », a tenu à dire dans ses propos liminaires Sihem Mhissen, cadre dirigeante à la direction des technologies et des systèmes d'information de Tunisie Telecom.

Pour sa part, l'ambassadrice de la Suède, Cecila Wramsten, a tenu à souligner dans son allocution que la Suède a une fois de plus été classée au deuxième rang des pays les plus innovants au monde. Ericsson est d'ailleurs une des principales locomotives de cette innovation à la suédoise.

« Dans l'économie d'aujourd'hui, la connectivité est une infrastructure essentielle. C'est le socle sur lequel les entreprises opèrent, les entrepreneurs créent et les sociétés se développent. L'innovation dépend également des partenariats. De la coopération entre les pouvoirs publics, l'industrie, le monde universitaire et la société civile. Aucun acteur ne peut bâtir l'avenir seul », a-t-elle martelé au pupitre, se réjouissant au passage que cet évènement ait su réunir des acteurs clés, ainsi que le ministère des Technologies de la communication.

La journée organisée hier au technopôle El-Ghazela s'est tout particulièrement intéressée à l'industrie du jeu vidéo. Dans ce cadre, il faut dire que l'expérience suédoise a de quoi inspirer un secteur toujours en quête de croissance en Tunisie.

En effet, dans un pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants, les studios de développement de jeux suédois exportent leurs produits vers des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. D'ailleurs le secteur du jeu vidéo représente 3% des exportations de services du Royaume scandinave.

Une recette à refaire chez soi

La recette d'un tel essor est à la fois claire et tributaire d'une véritable stratégie. Ainsi la technologie associée au design, à l'intelligence artificielle et au marketing, peut créer des miracles.

Dans la Tunisie d'aujourd'hui, les compétences sont bien là, en témoigne le succès du hackathon organisé par les partenaires du projet Green Innovation, mais le défi est celui de l'infrastructure, et l'ambassadrice de Suède tient à le souligner : « Pour créer des jeux, les distribuer, être compétitives à l'international et attirer des investissements, les entreprises ont besoin d'une connectivité sûre et fiable ».

« Chez Ericsson, nous croyons que la connectivité et les technologies numériques sont des moteurs clés d'innovation, de compétitivité et de durabilité. En soutenant cet événement de jeu vidéo avec notre technologie 5G, nous sommes fiers de soutenir les talents tunisiens et de renforcer les collaborations entre les acteurs technologiques suédois et tunisiens », a indiqué pour sa part Alain Maupin, vice-président Ericsson et responsable de l'Unité Client Afrique du Nord et de l'Est.