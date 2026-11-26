Les 11 et 12 décembre, la capitale belge accueillera le Salon de l'investissement Sénégal-Belgique (Siseb 2026), un forum pensé pour transformer les transferts financiers des expatriés en projets immobiliers et productifs durables.

C'est une manne financière considérable, mais encore trop souvent freinée par les lourdeurs administratives et les craintes de litiges fonciers. Les 11 et 12 décembre prochains, la diaspora sénégalaise de Belgique et d'Europe tentera de lever ces obstacles à l'occasion du Salon de l'investissement Sénégal-Belgique (Siseb 2026), qui se tiendra à Bruxelles, selon un communiqué Initiée par l'Observatoire des Sénégalais de la diaspora (Osd), avec l'appui stratégique de l'ambassade du Sénégal en Belgique et au Luxembourg, cette rencontre économique entend réunir un large éventail d'acteurs.

D'après la note des organisateurs, décideurs publics sénégalais, promoteurs immobiliers, établissements financiers, mais aussi investisseurs belges, Africains et membres de la communauté expatriée y prendront part. L'objectif est double, puisqu'il s'agit à la fois de consolider les passerelles économiques entre Dakar et Bruxelles et de canaliser l'épargne des Sénégalais de l'extérieur vers le développement national.

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Placée sous le thème « Habitat et investissement de la diaspora », cette édition mettra en lumière le rôle stratégique des émigrés dans le financement du logement au Sénégal, précise le document.

Pour passer des intentions aux actes, informe l'a note, les échanges s'articuleront autour de l'accès au crédit, des mécanismes de financement de l'habitat et, surtout, de la sécurisation juridique des acquisitions immobilières, un point névralgique pour quiconque investit à distance.

Toutefois, les initiateurs de l'événement veulent élargir l'horizon au-delà du seul secteur du bâtiment. Par le truchement de cette initiative, l'Osd souhaite encourager les investissements productifs et les transferts d'expertise dans d'autres filières jugées prioritaires, à commencer par l'agro-industrie et les services financiers, indique le communiqué. Une manière de faire émerger de nouvelles synergies durables entre les deux pays, portées par une diaspora envisagée comme un levier économique à part entière.