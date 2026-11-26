La protection des entreprises dans leurs relations avec l'administration et l'amélioration des mécanismes de traitement des litiges liés à la commande publique ont été au centre des travaux du Forum annuel des contrôleurs des dépenses publiques, organisé, hier, à Hammamet-Sud. Cette rencontre a été consacrée au rôle du Comité général de contrôle des dépenses publiques dans le traitement des recours administratifs et la préservation des droits des opérateurs économiques.

Au-delà de sa dimension institutionnelle, le rendez-vous s'est articulé autour d'un axe majeur ayant trait au fonctionnement de l'économie tunisienne : comment garantir aux entreprises un traitement équitable, transparent et suffisamment rapide de leurs contestations lorsqu'elles sont en relation contractuelle ou administrative avec les structures publiques ?

Dans un contexte où la qualité de la gestion publique et l'amélioration du climat des affaires constituent des enjeux majeurs, le recours administratif apparaît comme un instrument permettant de prévenir les différends, de corriger certaines irrégularités et de limiter, dans les cas appropriés, le recours aux procédures judiciaires.

Un mécanisme issu d'une longue évolution institutionnelle

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Dans son allocution, Moncef Hamdi, directeur de cabinet de la Cheffe du gouvernement, a rappelé que l'expérience tunisienne en matière de contrôle des dépenses publiques remonte à 1912, année de la création de l'organisme chargé de cette mission. Son évolution a été marquée par plusieurs étapes, notamment l'instauration du visa préalable en 1935, sa suppression en 1965, son rétablissement en 1969 et le rattachement de l'institution à la Primature en 1970.

Une nouvelle phase de structuration a été engagée en 2012 avec la transformation de l'organisme en comité général. Elle s'est poursuivie en 2014 par l'adoption d'une approche de contrôle fondée sur les risques.

L'une des évolutions les plus significatives concerne toutefois la création, en 2019, d'une Unité des recours et de réception des contestations, en vertu du décret n° 612 de 2019. Cette structure a pour vocation de renforcer les possibilités de règlement administratif des différends opposant les opérateurs économiques aux administrations publiques.

Des délais encadrés pour le traitement des contestations

Le dispositif concerne notamment les litiges liés aux procédures de commande publique et aux dépenses effectuées en dehors du cadre des marchés publics.

Il vise à permettre aux opérateurs économiques de faire valoir leurs droits lorsqu'ils estiment subir un préjudice, qu'il s'agisse du règlement de sommes dues, du déroulement d'une procédure ou du respect du principe d'égalité entre les candidats à la commande publique.

Selon le chef du service des recours et de réception des contestations, Abdelmoneem Hbayel, les recours font l'objet d'une procédure de traitement encadrée par des délais qui ne dépassent pas vingt jours pour l'examen des demandes. Une prolongation demeure toutefois possible lorsque le traitement du dossier nécessite des éclaircissements ou des réponses de la part des structures administratives concernées.

Les données statistiques communiquées à cette occasion font également apparaître une évolution du nombre de réclamations déposées au fil des années. Cette progression témoigne de l'utilisation croissante de ce mécanisme par les opérateurs économiques et de l'intérêt qu'il suscite comme voie de contestation administrative.

Pour être recevable, une réclamation doit être présentée par la personne concernée ou son représentant légal. Elle doit comporter les informations permettant d'identifier le requérant, préciser l'objet de la contestation et être accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Les demandes anonymes ne sont pas admises.

Le traitement repose sur plusieurs étapes. Une première phase permet de vérifier la recevabilité et le bien-fondé apparent de la demande. La structure administrative concernée est ensuite sollicitée afin de présenter ses observations et les éléments de réponse nécessaires.

À l'issue de cet examen contradictoire, le Comité général étudie les éléments du dossier, formule sa position et transmet les conclusions à l'administration concernée pour traitement.

Cette démarche vise à instaurer un espace de dialogue institutionnel entre l'administration et les entreprises, tout en donnant à ces dernières la possibilité de défendre leurs intérêts dans un cadre administratif structuré, d'après le même intervenant.

La confiance économique en ligne de mire

L'enjeu dépasse la seule question des procédures administratives. Dans un environnement économique où les entreprises accordent une importance particulière à la prévisibilité des décisions publiques, à la régularité des paiements et à l'égalité de traitement, l'efficacité des mécanismes de recours peut contribuer directement à la confiance dans les institutions.

Pour les petites et moyennes entreprises, notamment celles qui dépendent des marchés publics ou interviennent régulièrement pour le compte de l'administration, les retards de paiement et les différends liés à l'exécution des engagements publics peuvent avoir des conséquences financières importantes. La capacité à traiter ces contestations dans des délais raisonnables constitue donc un enjeu de sécurité économique autant que de bonne gouvernance.

Les travaux du forum de Hammamet ont ainsi offert l'occasion de revenir sur les résultats du dispositif existant et d'identifier les améliorations susceptibles de renforcer son accessibilité et son efficacité. La dématérialisation des procédures, la simplification du dépôt des réclamations et une meilleure coordination entre les structures administratives figurent parmi les pistes qui méritent une attention particulière.

La crédibilité de la commande publique ne repose pas uniquement sur le respect des règles lors de l'attribution des marchés. Elle dépend également de la capacité de l'administration à rendre compte de ses décisions, à corriger les éventuels dysfonctionnements et à garantir aux opérateurs économiques des voies de recours effectives.