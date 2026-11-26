Plus qu'une simple vitrine, cette plateforme se veut un véritable outil de communication et de marketing, destiné à rapprocher les adeptes de l'agritourisme des offres proposées par les gîtes ruraux tunisiens et à renforcer la visibilité de ces derniers. Elle traduit une évolution du modèle économique de l'accueil rural, qui cherche désormais à dépasser la simple logique d'hébergement pour aller vers une offre touristique structurée, commercialisée et diversifiée.

La première plateforme dédiée à la promotion de l'accueil rural vient de voir le jour. Son lancement et sa présentation ont eu lieu hier dans un gîte rural à Mornag, en présence de professionnels du secteur ainsi que de représentants de structures publiques.

Développée dans le cadre du projet BioTED et gérée par la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien (Fi2T), la plateforme, baptisée « Accueil Rural Tunisie », ambitionne de valoriser les expériences authentiques proposées dans les différentes régions du pays et d'offrir de nouvelles perspectives aux professionnels du secteur. Plus qu'une simple vitrine, elle constitue un outil destiné à rapprocher les adeptes de l'agritourisme des acteurs du secteur, mais aussi à créer une véritable synergie entre les professionnels.

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Pour Houssem Ben Azouz, président d'honneur et coordinateur général de la Fi2T, la plateforme « Accueil Rural Tunisie » constitue une première réponse concrète à plusieurs besoins exprimés par les professionnels, qui réclament davantage de visibilité, mais aussi des outils de digitalisation, de promotion et, surtout, de commercialisation.

« La plateforme n'est pas uniquement une vitrine d'information, c'est également un outil de réservation et de commercialisation. Nous allons offrir aux adhérents un outil qui leur permettra de valoriser leur établissement et de présenter leurs expériences, de toucher de nouveaux voyageurs et, progressivement, de faciliter la réservation de leurs offres », a-t-il souligné.

Reproduire l'initiative pour les maisons d'hôtes

Pour l'heure, la plateforme compte une cinquantaine de propriétaires de gîtes ruraux inscrits, qui peuvent ainsi présenter au grand public leurs offres, notamment les activités qu'ils proposent. « Une plateforme ne réussit pas uniquement grâce à sa technologie. Elle doit aussi sa réussite à la qualité des offres qu'elle rassemble, à l'engagement de ses membres, à la pertinence de sa promotion et à sa capacité à générer de véritables opportunités commerciales », a ajouté Houssem Ben Azouz.

Il a précisé que le lancement de la plateforme ne constitue qu'une première étape, qui sera suivie d'autres actions visant à l'enrichir. L'objectif est d'accompagner les professionnels dans leur transition numérique, d'améliorer la qualité des prestations, de développer de nouvelles expériences et de renforcer la promotion de l'accueil rural tunisien.

« Notre ambition est également de faire évoluer progressivement cette initiative vers une plateforme plus large dédiée à l'hébergement alternatif. Dans une deuxième phase, nous envisageons ainsi de mettre en place une autre plateforme consacrée aux maisons d'hôtes, afin de créer davantage de synergies et de visibilité pour l'ensemble des professionnels du secteur. Nous avons la conviction que le tourisme tunisien ne doit pas se limiter à ses modèles traditionnels. La diversification, l'authenticité, la durabilité et l'ancrage territorial sont aujourd'hui des enjeux majeurs de compétitivité. L'accueil rural n'est pas une activité marginale du tourisme ; il peut devenir l'une des composantes fortes de la destination Tunisie de demain », a-t-il indiqué.

Formation d'une quarantaine d'éco-conseillers

S'inscrivant dans le cadre du projet BioTED, financé grâce à la conversion d'une dette auprès de la Belgique, la plateforme « Accueil Rural Tunisie » répond également à l'un des principaux objectifs de cette initiative. Selon Boutheina Majdoub, coordinatrice du projet, BioTED, officiellement lancé en 2021 avec le soutien d'un consortium belge composé de l'Institut Eco-Conseil, d'Accueil Champêtre en Wallonie et de Canopea, a permis d'accompagner l'émergence et la structuration d'une nouvelle filière en Tunisie qu'est l'agritourisme.

Le projet a également permis de former 48 éco-conseillers issus de structures publiques aux enjeux de l'agritourisme. Ceux-ci auront pour mission d'accompagner les promoteurs de cette activité en Tunisie. Fruit d'une collaboration entre la Fi2T et le projet BioTED, la plateforme vient ainsi couronner un processus d'accompagnement engagé il y a plus de cinq ans.

Elle devrait, à ce titre, jouer un rôle important dans la communication, la commercialisation, le marketing et la digitalisation de la filière. « Après cette journée de lancement, nous allons démarrer des campagnes de promotion digitale, mais également des actions de communication à travers les médias, afin de faire connaître cette plateforme. Celle-ci sera facilement accessible au public, qui pourra s'y rendre pour s'informer sur les gîtes ruraux et les activités proposées, puis effectuer ses réservations par le biais du moteur Kinkou », a expliqué Houssem Ben Azouz.

Que des atouts !

Soulignant l'intérêt croissant que suscitent le tourisme rural et l'agritourisme à travers le monde, le président d'honneur de la Fi2T a rappelé que les voyageurs ne cherchent plus uniquement des destinations. Ils sont désormais en quête d'expériences, de rencontres, d'authenticité, de savoir-faire, de terroirs et de connexions avec la nature et les populations locales. Selon lui, ce modèle ne repose plus exclusivement sur l'hébergement, mais sur une offre globale d'expériences : tables d'hôtes, activités agricoles, découverte des produits du terroir, randonnées, artisanat, gastronomie et immersion dans la vie locale.

« La Tunisie a tous les atouts pour s'inscrire pleinement dans cette dynamique. Nos montagnes, nos forêts, nos villages, nos oasis, nos paysages agricoles, nos traditions culinaires, notre patrimoine, nos produits du terroir et nos savoir-faire constituent un potentiel exceptionnel. Pourtant, une grande partie de ce potentiel reste encore insuffisamment valorisée, structurée et commercialisée. Notre enjeu est de dépasser la simple logique de l'hébergement pour construire de véritables destinations rurales, avec des offres cohérentes, des expériences de qualité, des circuits, des activités et des services capables de répondre aux attentes des marchés tunisien et internationaux », a-t-il ajouté.

Il a, en ce sens, affirmé que l'accueil rural peut contribuer à créer des emplois, à soutenir les initiatives locales, à générer des revenus complémentaires pour les exploitants agricoles, à valoriser les produits locaux et, surtout, à faire bénéficier davantage de territoires de la dynamique touristique.