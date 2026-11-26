La Banque nationale de gènes vient de fêter, début novembre, son 19e anniversaire. À cette occasion, La Presse a rencontré Mohamed Ali Ben Tmessek, directeur général de cette institution scientifique qui a bien voulu exposer l'importance de la conservation des ressources génétiques et la restauration des espèces locales au regard des défis climatiques, alimentaires et même sécuritaires. Selon lui, aujourd'hui, il ne suffit pas de conserver, de restaurer et d'adapter ses ressources. Il faut également les valoriser sur le plan économique et les protéger contre le «bio-piratage» et autres exploitations commerciales. Interview.

Depuis sa création, quelles étaient les principales réalisations de la Banque nationale des gènes ?

La Banque nationale de gènes a été créée en 2003, mais a commencé effectivement ses activités en 2007. De 2007 à 2026 elle a cumulé une expertise très importante au niveau des ressources humaines. Elle a cumulé aussi, le plus important, des ressources génétiques précieuses pour la Tunisie que ce soit pour l'environnement, dans l'agriculture, dans la recherche scientifique ou pour l'agriculteur lui-même.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nous avons constaté, depuis la création de la Banque nationale de gènes que certains agriculteurs avaient commencé à prêter l'attention nécessaire pour les ressources génétiques traditionnelles. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment il y avait une certaine migration vers un modèle basé sur l'aspect quantitatif au détriment de l'aspect qualitatif qui se trouve principalement dans nos ressources que nous avions héritées depuis des milliers d'années.

Nos ressources génétiques anciennes avaient, au fait, développé une grande adaptation à travers le temps aux crises environnementales dont notamment les changements climatiques, la pénurie d'eau, la désertification, la dégradation du sol, ainsi que contre les maladies.

Ces ressources-là avaient été transmises de génération en génération, développant un mécanisme, en quelque sorte, d'immunité, leur permettant de pouvoir survivre même si les conditions sont extrêmes, contrairement à d'autres ressources beaucoup plus vulnérables et qui utilisent également beaucoup d'intrants...

Pouvez-vous nous citer des exemples ?

Je prends l'exemple des oliviers. C'est l'un des domaines les plus importants pour l'économie nationale, étant donné que la Tunisie est le deuxième producteur mondial d'huile d'olive et, donc, la question de la quantité devient importante pour les agriculteurs. D'où une vague d'importation d'oliviers qui ont été plantés par des agriculteurs tunisiens dans l'objectif d'améliorer la production et de réaliser des gains financiers rapides. Or, en Tunisie, nous disposons de variétés d'oliviers qui sont millénaires cultivées depuis des milliers d'années, donc, ayant développé une mémoire et passé par de nombreux cycles climatiques pendant une très longue période.

Ces variétés supportent toutes ces variations environnementales, contrairement aux autres variétés importées qui donnent des productions pour une certaine durée, qui utilisent beaucoup d'engrais, qui consomment beaucoup d'eau et qui nécessitent également beaucoup de main d'oeuvre.

Aussi, du moment où ces variétés sont importées de l'étranger, elles peuvent avec le temps développer certains problèmes pour les cultures locales. Je parle là notamment de maladies qui peuvent être transmises, que ce soit par son système racinaire ou bien par le biais de maladies qu'elles peuvent attraper tout au long de leur cycle de production.

C'est donc là un point de vigilance très important pour sauvegarder, d'une part, nos oliviers ancestraux et de contrôler les oliviers importés en provenance d'autres pays.

En termes de qualité, l'huile d'olive tunisienne est très connue pour ses qualités nutritionnelles et gustatives et ses vertus médicales, elle est également utilisée dans la production de cosmétiques. Elle est très bien prisée sur le marché européen compte tenu des qualités importantes par rapport aux huiles d'olive d'autres pays concurrents.

Aujourd'hui le défi climatique pèse beaucoup sur la souveraineté agricole et alimentaire. Quel est l'apport de la banque des gènes pour contribuer à relever ce défi ?

Au niveau de la Banque nationale de gènes, notre mission consiste à conserver les ressources génétiques résistantes, mais aussi qui contribuent à la sécurité alimentaire, donc, notre focus est principalement concentré sur les ressources utilisées dans l'agriculture et l'alimentation, notamment les céréales, les arbres fruitiers, les fourrages, les légumineuses alimentaires, les ressources génétiques animales, les ressources génétiques microbiennes. Nous oeuvrons à ce que ces ressources ne disparaissent pas, ce qui nous permet de conserver notre pleine décision sur nos ressources naturelles.

Notre mission également c'est la sensibilisation sur l'importance d'utiliser ou bien l'importance du retour à l'utilisation des ressources génétiques locales comme élément de la sécurité alimentaire et de notre identité culturelle.

Aussi, les ressources génétiques locales constituent une solution naturelle pour l'adaptation aux changements climatiques et préserver l'eau. Parce qu'au fait, beaucoup de ressources génétiques locales sont tellement adaptées à notre climat, qu'elles utilisent moins d'eau que d'autres ressources importées.

Quelles sont les recherches que vous avez menées dans ce sens?

Au mois d'avril 2026, nous avons réussi une expérience première de son genre avec d'autres partenaires notamment l'université de Sfax et une sélection de chercheurs tunisiens et une organisation britannique « GetGenome », ce qui nous a permis de séquencer le génome complet de deux variétés locales de blé dur tunisien : le Mahmoudi et le Chilli.

Cette opération a permis de déchiffrer la séquence génétique de ces ressources-là, ce qui permet d'identifier les gènes responsables de l'adaptation à la sécheresse, la salinité... la résistance aux maladies, l'adaptation aux changements climatiques, etc.

C'était une première expérience qui a été faite avec une contribution de la Banque nationale de gènes. Nous espérons étendre cette expérience sur d'autres ressources génétiques. Parce qu'il s'agit d'une technologie de pointe extrêmement compliquée qui demande beaucoup d'investissement en matière d'équipement et d'expertise. C'était une première et nous espérons développer et séquencer d'autres gènes pour d'autres variétés ou bien d'autres espèces également importantes pour l'agriculture et l'alimentation.

Comment vous faites pour mettre en application les résultats de vos recherches au niveau de la production agricole ?

La Banque nationale des gènes (BNG) a pour principale mission d'assurer la coordination entre les différents acteurs intervenant dans la préservation et l'utilisation des ressources génétiques. Depuis sa création, elle fonctionne selon une approche en réseau, en fédérant neuf groupes de travail couvrant les différentes catégories de ressources génétiques.

Ces groupes portent respectivement sur les céréales et les légumineuses alimentaires, les ressources fourragères et pastorales, les arbres fruitiers, les plantes maraîchères, condimentaires et ornementales, les plantes aromatiques et médicinales, les ressources forestières, les ressources génétiques marines, les microorganismes ainsi que les ressources génétiques animales.

Chaque groupe réunit des experts scientifiques issus des différentes institutions nationales de recherche, centrales et régionales, ainsi que des représentants des ministères concernés, notamment ceux de l'Environnement et de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime.

Les organisations interprofessionnelles et les organisations non gouvernementales (ONG) prennent également part à ces travaux, permettant ainsi de coordonner les efforts et de favoriser les échanges entre les différents intervenants du secteur.

Il y a les représentants du ministère de l'Agriculture avec ses différentes structures, notamment du système l'Iresa. Il y a également des représentants du ministère de la Recherche scientifique, il y a des représentants de la société civile, il y a des personnes ressources qui ont déjà des références en matière de ressources génétiques.

Ce travail en réseau permet d'abord d'avoir une vue d'ensemble de ce qui existe sur le territoire tunisien et également d'identifier un programme de travail qui établit les priorités pour les étapes futures. Donc c'est le coeur de notre mission d'assurer la coordination avec les différents groupes.

Il y a également des agriculteurs dans les groupes et des représentants des organisations professionnelles.

Ce sont ces groupes qui se déplacent sur le terrain et entrent en contact avec les agriculteurs qui contribuent, par exemple, à la collecte des ressources génétiques pour les ramener, ensuite à la Banque des gènes. C'est dans nos laboratoires que se font, par la suite, toutes les opérations de nettoyage les opérations d'identification, d'épuration d'examen de la qualité de ces semences et, puis, une partie des échantillons est conservée dans des équipements de conservation à court, moyen et long termes, notamment des systèmes frigorifiques.

Une autre partie de ces ressources est mise à la disposition de la recherche scientifique gratuitement, bien évidemment pour mener des travaux d'amélioration génétique ou bien pour mener des travaux de développement d'autres variétés d'innovation biotechnologique ou de création variétale.

Nous avons également développé des programmes de multiplication et de valorisation des ressources génétiques directement avec les agriculteurs. Avec le programme mené dans le domaine des céréales, nous avons constaté une forte demande pour le développement de l'agroécologie et l'agriculture biologique principalement. Des agriculteurs commencent à se tourner vers les variétés locales de blé dur tels que le Mahmoudi, Beskri et le Chilli...., donc, il y a une tendance vers un changement ou un retour aux sources.

La valorisation est très importante pour la conservation des variétés locales ainsi que pour le maintien du savoir-faire ancestral et local et, sur cette question, nous sommes en train de travailler avec des coopératives de groupement féminines et des GDA pour développer des produits ou des sous-produits à base de ressources génétiques locales notamment pour les céréales et les plantes aromatiques et médicinales.

Cette question constitue une dimension importante de notre institution pour créer de la valeur ajoutée des ressources génétiques locales.

Quels sont vos projets pour le futur ?

Pour le futur on va bâtir sur ce qu'on a acquis comme expertise, comme résultat, comme impact sur le terrain et nous envisageons le développement d'un modèle de conservation et d'utilisation plus durable, vers une prise de conscience plus importante vis-à-vis des ressources génétiques, parce qu'il reste toujours le point de sécurité pour le pays.

Nous allons donc travailler de façon stratégique et je dois annoncer qu'on a déjà commencé l'élaboration de la première stratégie nationale sur les ressources génétiques ce qui constitue déjà un acquis pour le futur. C'est une stratégie décennale qui va couvrir la période d'ici jusqu'à 2035 avec une vision à l'horizon 2050. Nous envisageons de renforcer le travail également sur des ressources génétiques menacées, terrestres et marines.

En effet, outre notre mission de focaliser sur les ressources ayant une importance pour l'économie, nous sommes également tenus de mieux préserver nos ressources contre les menaces, notamment celles dues à la biotechnologie moderne et au « bio-piratage ». Car chaque ressource conservée au niveau de la Banque de gènes obtient un « passeport » qui permet à la Tunisie de réclamer des bénéfices, si cette ressource est utilisée par une tierce partie, en l'occurrence un autre laboratoire dans un autre pays...

C'est au fait une opération fréquente d'utiliser nos ressources génétiques à des fins de recherche. Toutefois, cette utilisation s'étend parfois à l'obtention de brevets ou par la production de produits à haute valeur commerciale, pharmaceutique, cosmétiques...

Dans le cadre de la réglementation internationale, à laquelle la Tunisie a adhéré en 2021, notamment le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques (qui découle de la Convention de Rio sur la Diversité Biologique), ce protocole organise les opérations d'échange des ressources génétiques (plantes, animaux et microorganismes) et le partage des bénéfices notamment dans les domaines de la science, pharmaceutiques ou cosmétique.

Les deux piliers préalables à l'échange des ressources génétiques sont, en premier lieu, le consentement préalable en connaissance de cause (c'est-à-dire l'utilisateur doit demander l'autorisation du pays fournisseur en expliquant clairement ce qu'il compte faire avec ces ressources). En second lieu, il y a les conditions convenues d'un commun accord (c'est l'accord proprement dit qui fixe les règles d'échange et les modalités de partage des avantages).

A l'exemple de l'argan, il y a des sociétés d'envergure qui utilisent l'huile d'argan pour la production de produits de beauté, des gels, des shampoings, et même des médicaments et des avantages pour l'alimentation, etc.

Les autorités de ce pays ont alors exigé qu'une partie du brevet ou bien des revenus des ventes de ces produits reviennent aux coopératives qui produisent l'argan, soit sous forme de revenu financier, ils donnent des dons pour des activités génératrices de revenus, soit sous forme de formation, soit sous forme de couverture sociale, soit sous forme de technologies, de transfert des technologies pour la distillation, etc.

Donc c'est-à-dire que ces ressources-là génèrent, en fait, des bénéfices une fois qu'ils sont utilisés dans l'industrie transformatrice. Donc nous, en Tunisie, on est en train de travailler sur ce volet depuis la ratification de la Tunisie du protocole de Nagoya en mars 2021 et nous avons déjà élaboré en 2018 une stratégie nationale 2018-2030 sur l'accès et le partage des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources génétiques. C'est une sorte de protection des variétés locales, une sorte d'appropriation, un droit reconnu par la réglementation internationale.