«Le déluge commence par une goutte», dit-on. Le fait même d'avoir pensé aux sports scolaires est déjà un événement et une avancée majeure. Nous avons toujours pensé que ce creuset du sport national méritait cette attention, pour avoir été à la base des progrès enregistrés au niveau de toutes les disciplines sportives.

104 établissements scolaires, répartis entre 52 écoles primaires, 26 collèges et 26 lycées seront ainsi dotés d'espaces sportifs répondant à des normes techniques de haute qualité et l'aménagement du Lycée Sportif d'El Menzah constitue le premier jet de ce programme de relance pour le secteur de l'éducation physique et sportive. Il sera réalisé dans le cadre du programme « Sport et Education» en coordination avec le ministère de l'Education, le Comité national olympique et l'Agence française de développement.

Mais tout ce programme, si l'on croit les termes de l'annonce faite par le chargé de la gestion de la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère, est encore au stade «des études techniques entre les commissions spécialisées »

Autant dire que nous sommes encore au stade de l'étude qui pourrait se prolonger durant une semaine, un mois, une année.

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Espérons que l'on fera vite et qu'entre-temps, on pensera à accorder plus de moyens, car l'enveloppe prévue est loin de satisfaire une demande qui était devenue pressante depuis belle lurette.

Les plus grandes nations sportives ont compris que les sports scolaires et universitaires (ne pas oublier ce secteur) constituent la base, le socle de la pyramide à partir de laquelle on pourrait amorcer tout programme sportif qui prendrait racine dans ce milieu contrôlé, éduqué et surtout disponible pour favoriser la prospection et la découverte des talents.

C'est la raison pour laquelle le sport tunisien, qui pourrait reposer sur ce socle, constitué d'autant de filles que de garçons, est en mesure de consolider ce que ses jeunes ont réalisé jusque-là, des jeunes portés à bout de bras par leurs parents en l'absence d'aide conséquente et de vision claire de la situation. Il serait inutile de revenir sur les nombreuses fugues qui ont jusque-là privé le sport national d'un certain nombre de talents de qualité internationale, partis faute de vision claire de leur avenir.

Cette amorce, encore au stade de projet, d'étude, est de toutes les manières un apport dont il faudrait tenir compte tout en souhaitant qu'elle aura pour écho l'aménagement du temps scolaire qui permettra à la jeunesse tunisienne une expansion, dont le sport national tirera un immense profit.

Un essai d'aménagement a été lancé sous forme d'expérimentation de la séance unique scolaire, principalement menée dans plusieurs commissariats régionaux de l'éducation, notamment à Médenine et à Gabès, avant d'être progressivement étendue à d'autres gouvernorats comme Sfax, Kebili, Bizerte.

Cette mise en oeuvre reste progressive et dépend de la capacité d'accueil et des infrastructures de chaque établissement, la surcharge des effectifs demeurant le principal obstacle à une généralisation immédiate.

Quant à l'utilisation des installations sportives municipales et autres, c'est un droit. Elles appartiennent à l'Etat. Dans tous les pays développés, le calcul de la rentabilité de ce genre d'infrastructures, s'effectue à partir du nombre d'heures de fonctionnement et toute fermeture n'est consentie que pour l'entretien quotidien ou pour la remise en état.

Le choix des nouvelles installations pourrait favoriser les gouvernorats dont les responsables offriraient le terrain qui serait le plus proche des établissements scolaires à l'effet de pouvoir les mettre à la disposition des clubs et des associations du sport corporatif le soir. La Tunisie n'est pas en mesure d'édifier des infrastructures lourdes pour les trois secteurs qui forment la base du sport dans le pays.

Pour terminer, que l'on étudie ce que l'on est capable de faire dans le monde, avec les nouveaux matériaux légers mais solides et pas chers pour réaliser plus d'espaces au moindre coût.

L'heure n'est plus au béton mais aux constructions légères, fonctionnelles, rationnelles, amovibles et à l'utilisation la plus large possible.

Les disparités régionales, ne l'oublions pas, ont été des choix. Qui a fait ce choix ? Nous avons la chance d'avoir des régions qui se sont spécialisées dans la pratique de disciplines sportives bien déterminées. Renforcer l'infrastructure régionale dans ces domaines spécifiques et les doter de spécialistes que les écoles tunisiennes ont formés et qui attendent leur recrutement est devenu une urgence. Le fait d'y avoir pensé est d'ores et déjà une avancée dans le bon sens.