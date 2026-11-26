En épurant le texte d'origine, les metteurs en scène humanisent ce personnage mythique en exposant ses failles intimes et la brutalité du pouvoir masculin. Cette relecture met en lumière la malédiction éternelle d'une femme piégée par sa passion destructrice et condamnée à une errance sans fin après ses crimes impardonnables.

«Médée», cette adaptation moderne de la tragédie d'Euripide en compétition officielle de la 27e édition des JTC, mise en scène par les Libanais Mohamed Wehbe et Maya Sebaaly, a été présentée lundi dernier à la salle Le Rio. La pièce, en dialectal libanais, revisite le célèbre mythe tragique à travers le prisme de la souffrance amoureuse.

Portée par l'interprétation de Maya Sebaaly, l'héroïne apparaît non seulement comme un monstre assoiffé de vengeance mais surtout comme une femme brisée par la trahison de Jason (Yacoub dans la pièce). Le spectacle explore la lente descente vers la folie de cette mère bafouée, qui choisit d'éliminer son enfant pour punir son époux infidèle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En épurant le texte d'origine, les metteurs en scène humanisent ce personnage mythique en exposant ses failles intimes et la brutalité du pouvoir masculin. Cette relecture met en lumière la malédiction éternelle d'une femme piégée par sa passion destructrice et condamnée à une errance sans fin après ses crimes impardonnables.

La nourrice, accompagnée d'un choeur de trois femmes toutes vêtues de noir, remplit, dès le début de la pièce, un rôle essentiel de narratrice, de témoin déplorant et d'avertissseuse. Positionnée seule dans un coin de la scène, elle raconte le passé de Médée, déplore la souffrance de sa maîtresse et prévient des événements à venir. Elle est la voix du regret et de la fatalité tragique.

Apparaissant dans l'encadrement d'un portique, Médée, la tête haute et les lèvres pincées, est résolue à commettre l'irréparable en transformant une douleur affective dévastatrice en une logique de vengeance machiavélique et sans retour. Médée a tout donné par amour pour Yacoub (Jason).

Elle a utilisé sa magie pour l'aider à conquérir la Toison d'or, a sacrifié son père et son frère, puis a quitté sa patrie pour s'exiler à Corinthe. Lorsque Yacoub l'abandonne pour épouser la fille du roi Créon, Médée se retrouve au supplice. Cette trahison la plonge dans un profond chaos intérieur et suscite en elle des cris de bête blessée, dévastant son esprit par une blessure amoureuse atroce.

Pour survivre à cette souffrance et détruire les sentiments qui la rongent, Médée choisit de mettre son amour à mort. Sa fureur devient son moteur et son arme absolue, l'entraînant dans une dynamique où elle accepte de devenir barbare et de ne plus jamais dévier de sa logique punitive.

Elle réalise que tuer son enfant représente la souffrance la plus cruelle qu'elle puisse infliger à Yacoub qui la supplie de lui remettre le bébé. Mais l'idée s'impose à elle comme le moyen ultime de le briser afin de la condamner à une existence dévastée et sans descendance.

En commettant l'infanticide, elle se coupe définitivement de l'humanité et se condamne elle-même à une errance perpétuelle et à une fuite sans fin. Dans cette version libanaise, la mise en scène s'appuie sur une esthétique dépouillée et des symboles forts pour incarner le drame de l'héroïne.

Au début du spectacle, Médée est invisible, dissimulée derrière un long rideau noir accroché au portique. Le spectateur entend le bruit de l'orage qui annonce le drame. Lorsqu'elle apparaît, son visage est défait, la mâchoire serrée et la prunelle étincelante.

La mise en scène traduit le combat psychologique de Médée à travers des choix scéniques visuels dont une longue écharpe rouge matérialisant l'amour et le désir pour Yacoub dont elle doit absolument se détacher. Dans une scène ajoutée par les metteurs en scène, Yacoub embrasse Médée à pleine bouche puis l'abandonne.

Un acte qui symbolise la mise à mort de leur relation amoureuse. En traquant les failles, les faiblesses et la souffrance extrême du personnage, la mise en scène cherche à dévoiler la femme derrière le mythe. En relisant la monstruosité de son crime à l'aune de sa douleur d'abandonnée et de sa condition de victime du pouvoir masculin, le spectacle lui redonne figure humaine et la rend digne de pitié.