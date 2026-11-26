Chaque soir, dans des open espaces de la banlieue tunisoise, des centaines de jeunes (ou pas) se font rebaptiser par leur employeur. Le temps d'une conversation téléphonique, ils sont un Antoine, une Sophie, et vendent des séjours à des retraités français qui ignorent à qui ils parlent. «Je m'appelle Clara», le nouveau long métrage de Sarra Abidi, actuellement dans nos salles, s'installe dans ce décor, et y trouve son sujet. Que devient une personne dont on exige, huit heures durant, de n'être plus elle-même, nous dit-elle.

Nos cinéastes ont beaucoup filmé le chômage des diplômés, la précarité, l'exil, la situation des femmes, le rapport à la réligion... Ils se sont beaucoup moins aventurés dans ces plateaux téléphoniques où des télé-opérateurs du sud travaillent pour l'autre rive, avec la langue de l'autre, sous les ordres d'un tableau de chiffres. Rien que pour cela, le film mérite qu'on lui prête attention.

Le titre, «Je m'appelle Clara», est la formule de politesse d'un script et renvoie aussi à cette idée de l'identité confisquée. Le scénario a été travaillé avec la comédienne Sondes Belhassen qui y joue également, aux côtés de Zeineb Melki, Mohamed Yahya Jaziri, Nour Hajri, Yousr Galai et Fatma Felhi.

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Aïda (campée par Zeineb Melki), employée du centre, seconde le superviseur, Yahya (Mohamed Yahya Jaziri), dans la formation des recrues et le calcul du «rendement». Quand Yahya démissionne pour, dit-il, «respirer», elle lui succède, Le film commence alors, doucement, à regarder de l'intérieur ce qu'elle exécutait jusque-là sans y penser, la promotion lui révèle la mécanique qu'elle servait sans la voir.

Elle y découvre des collègues qui s'usent depuis des années dans un emploi qu'ils croyaient provisoire, en attendant de trouver dans leur branche ; d'autres, remerciés après quelques jours pour un simple mot en arabe qui leur a échappé, et des quotas qui ne cessent de grimper.

Lorsqu'on lui ordonne de licencier dix personnes d'un coup, elle refuse. Un «non» qui ne fera pourtant pas trembler l'édifice. Sur fond de brouhaha téléphonique et de rêves de sable blanc et de mer turquoise (des horizons paradisiaques que l'on vend au téléphone sans jamais pouvoir y accéder soi-même ) se dessine une implacable machine.

Le film renvoie à un système d'exploitation qui réduit les centres d'appels à un réservoir de main-d'oeuvre qualifiée et bon marché, soumise à des cadences infernales, au reniement de son identité et à une précarité sans réel droit au repos. Il rappelle cette externalisation des pratiques les plus contestables de l'économie occidentale, dont les travailleurs de nos pays supportent le fardeau.

Une domination d'autant plus perverse qu'elle est relayée de l'intérieur par les employés eux-mêmes qui, promus superviseurs, se retrouvent chargés d'imposer à leurs pairs la pression qu'ils subissent. Peu à peu, cet engrenage épuise les corps et les esprits, brouille les repères temporels et installe une profonde apathie, dont Aïda devient le symptôme le plus frappant.

Car Aïda est un personnage dont on a baissé le volume. Chaque jour, elle prend le train entre son appartement et le plateau. Elle le quitte tard le soir, rentre chez elle pour un repas sommaire et un coup de fil à sa mère dont la mémoire s'effrite. Elle ne hausse jamais le ton, ne désire rien que l'on puisse nommer, parle peu.

À force de réciter le même argumentaire des dizaines de fois par jour, sa propre voix semble s'être usée comme une pièce de monnaie trop manipulée. Le dispositif est cohérent et Zeineb Melki endosse le rôle avec une belle économie. La jeune femme devient ce Sisyphe moderne qui traîne invariablement la même pierre.

Un simulacre d'être, un automate au regard qui ne cherche plus rien, aux gestes réduits au strict utile, ponctués de temps d'arrêt où l'on devine l'effort constant de ne plus rien sentir. Le film mise sur l'idée d'une solitude installée, sans cri ni confidence.

C'est son pari le plus risqué et, par endroits, cela est miné par l'image. La cuisine d'Aïda, par exemple, montre plusieurs tasses, de la vaisselle en nombre. Ces objets suggèrent des visites, des repas partagés, une présence...et c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous demande de ressentir.

Au lieu de regarder Aïda, on inspecte les lieux. Un détail, certes, mais qui pèse un peu. Les rapports humains sont tenus à distance, et cela fait bien entendu partie du propos. Entre Aïda et Yahya, par exemple, on guette un affrontement, une complicité, mais rien ne se noue.

Deux êtres que la même routine a rendus presque interchangeables et qui n'ont plus de quoi se heurter ni se rapprocher. Yahya n'est pas le tyran que l'on attendrait, mais un rouage parmi d'autres, et le système qu'il représente demeure sans visage, d'autant plus pesant qu'on ne peut le désigner du doigt.

La voisine Sabah qui tient un petit restaurant et chez qui Aida achète ses repas en rentrant tard le soir, et la mère malade entrouvrent une porte sur l'intime, juste assez pour qu'on mesure ce qui manque. Lors de l'avant-première le 17 novembre dernier, la comédienne Sondes Belhassen a laissé entendre que le chemin avait été ardu, «le film a eu la vie dure», résumait-elle. Cela se sent un peu, dans ce que l'oeuvre n'a pas toujours eu le temps ou les moyens de polir. Ce n'est pas le film de la perfection, c'est un film d'intention, et surtout de regard qui mérite amplement d'être vu. Mention spéciale à Zeineb Melki qui relève avec brio la lourde tâche de porter le récit sur ses seules épaules.