Le Président de la République a fait de l'instauration d'une réelle dynamique socioéconomique régionale l'un des fondements prioritaires de son programme de développement national. Un enjeu stratégique qui a nécessité le lancement d'une stratégie de décentralisation administrative, mais aussi et, surtout, financière ciblée. L'élaboration du projet de création d'une banque postale s'inscrit dans cette logique.

Un choix plutôt intelligent vu l'importance du réseau postal national qui compte, selon les dernières statistiques, plus de 1.200 bureaux. Reste que malgré son urgence, ce projet ambitieux tarde à se concrétiser. Son aboutissement semble même plus complexe, surtout qu'on parle encore de « nouveaux scénarios et de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ».

Le projet de création d'une banque postale a été dicté, comme on l'a déjà soulevé, le 12 mars 2026, par le souci « d'imposer une nouvelle architecture financière nationale, capable de réinstaurer l'équilibre entre les différentes régions, notamment les zones fragiles et isolées, qui souffrent, depuis longtemps, de l'exclusion ». Un pas important pour la concrétisation du projet de réinstauration de l'Etat social prôné par le Chef de l'Etat.

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Toutefois, malgré l'importance de cette transformation, le projet tarde encore à se concrétiser. D'ailleurs, le ministre des Technologies de la communication a affirmé, lors du débat budgétaire, que « plusieurs scénarios sont actuellement à l'étude».

Pour lui, il est nécessaire, avant tout, de « mettre en place un nouveau modèle d'établissements bancaires et l'adoption de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ». Il est clair, donc, qu'on privilégie, comme on l'a déjà soulevé dans ces mêmes colonnes, le lancement d'une nouvelle structure financière spécifique et à avantages préférentiels plutôt qu'une réinvention totale du statut actuel de la poste.

Une réticence excessive

Une réticence, certes légitime, vu la complexité des règles prudentielles qu'impose le secteur bancaire, mais elle est, aussi, quelque peu excessive si l'on tient compte des nouvelles exigences de l'inclusion financière sur le marché international qui portent, de plus en plus, sur la bancarisation des différents services postaux, notamment dans les régions défavorisées.

Toutes les expériences aussi bien régionales qu'internationales, confirment, en effet, que la banque postale est un levier fondamental pour élargir l'accès aux services financiers dans les zones mal desservies, réduire le recours au marché informel et de garantir une inclusion financière globale et durable.

Ces mêmes expériences ont aussi prouvé que de tels projets favorisent une gouvernance responsable, concilient mieux enjeux sociaux et équilibre financier, et garantissent ainsi une viabilité économique globale et intégrée. C'est le cas du Maroc qui a réussi, depuis plusieurs années (2010), de transformer la poste « en véritable filière bancaire de plein exercice, mais avec des priorités bien adaptées aux attentes de la population rurale ».

Aujourd'hui, les rapports internationaux parlent de l'expérience marocaine comme « une référence mondiale en matière d'inclusion financière, car elle a permis de reconvertir un opérateur postal traditionnel en acteur majeur de bancarisation de masse tout en restant économiquement viable ».

Et notre pays est en mesure de relever un tel défi et, même, de faire mieux pour peu qu'on ait l'éducation financière nécessaire.